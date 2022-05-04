Люди залазили на "символ": у Бєлгороді лише добу простояв пам'ятник "українській бабусі з червоним прапором" (фото)

Люди залазили на "символ": у Бєлгороді лише добу простояв пам'ятник "українській бабусі з червоним прапором" (фото)

У російському Бєлгороді 3 травня встановили пам'ятник "українській бабусі з радянським прапором", проте вже наступного дня скульптуру прибрали. У мерії заявили, що шукають для скульптури нове місце.

Пам'ятник з'явився біля кінотеатру "Перемога". За інформацією місцевої влади, відразу після встановлення скульптури жителі почали залазити на неї. Саме тому влада прибрала "бабусю" і шукатиме нове місце, де з цим "символом" люди "не зможуть контактувати".

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на мера Бєлгорода Антона Іванова.

Додамо, що водночас у російському Обнінську створили графіті із цією ж бабусею, проте його зафарбували наступного дня після появи, повідомили російські ЗМІ в Мережі.

В двух российских городах не прижился патриотический символ украинской бабушки с флагом. В Белгороде в честь неё воздвигли статую, но вскоре убрали, потому что на неё пытались вскарабкаться. А в Обнинске граффити с этой же бабулей закрасили на следующий день после его появления pic.twitter.com/055VLZoTAl — Лента.ру (@lentaruofficial) May 4, 2022

"Бабушка в деменции с красным флагом - это классическая новая скрепа. Хтонический архетип. Старушка, живущая в прошлом, идеально подходит на роль символа современной России. Новое изображение Смерти, которая готова утащить за собой в могилу всех. pic.twitter.com/81giidOxO8 — Romych (@trmbdt) May 4, 2022

Бабушка со Знаменем Победы добралась и до Сибири.

Плакат бабушки с советским флагом повесили на здание краевого МВД в Красноярске. pic.twitter.com/XYW4xbfMUK — ТТТаймураз (@taymuraz62) May 3, 2022

Що це за бабуся з радянським прапором?

У Мережі було опубліковане відео від українських військових, на якому їх зустрічає бабуся із радянським прапором. Вона казала, що дуже чекала їх і "молилася за Путіна і за весь народ". З кадрів стає зрозуміло, що бабуся переплутала українських військових з російськими. Український захисник дав бабусі продукти, а червоний прапор кинув на землю і наступив на нього. Тоді бабуся сказала, що не хоче продуктів, бо військовий став на "прапор, за який її батьки гинули", але той пояснив, що вчинив так, "бо вони (російські окупанти – ред.) прийшли в мій дім".

Це відео швидко підхопили російські пропагандисти і показували сюжети про "українську бабусю" на багатьох телеканалах. Її називали "хороброю жінкою, яка не побоялася вийти до ЗСУ із радянським прапором".

скриншот з відео

Нагадаємо, за останніми результатами соцопитування групи "Рейтинг", понад 65% українців підтримують перейменування вулиць, що містять російські або ж радянські назви. Ще 71% українців – за демонтаж пов’язанихз Росією пам’ятників, а 62% – за заборону на радіо і телебаченні музичної продукції з РФ.

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