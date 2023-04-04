"Люди завжди хотітимуть більше": представник НАТО зробив заяву про зброю для України

Альянс продовжуватиме підтримувати Україну усім необхідним для перемоги стільки часу, скільки знадобиться.

Коли Україна переможе у війні з Росією, то можна буде озирнутися назад і сказати, що наданого членами НАТО озброєння було достатньо.

Про це анонімний високопосадовець НАТО заявив на зустрічі з журналістами у штаб-квартирі Альянсу 4 квітня, повідомляє NV.

Так, представник блоку відповів на запитання журналістки щодо забезпечення України необхідним для перемоги озброєнням.

"Люди завжди хотітимуть більше зброї і її швидших постачань. Я думаю, що коли ви (Україна – ред.) здобудете перемогу, ми озирнемося назад і скажемо, що, очевидно, цього (наданого партнерами озброєння – ред.) було достатньо. Але завжди вимагатимуть більше", – сказав високопосадовець НАТО.

Він також назвав "правильними" навчання для українських військових і озброєння, якими на сьогодні забезпечено Україну.

Представник Альянсу додав, що існують різні види озброєнь, які просять представники України і щодо яких союзники та інші країни ухвалюють рішення.

"Найважливіше розуміти – що є зобов’язання робити все, що потрібно, стільки часу, скільки буде потрібно для підтримки України і забезпечення її перемоги. І я впевнений, що саме це відбувається і саме це буде відбуватися надалі", – наголосило джерело з НАТО.

Нагадаємо, 3-4 квітня у Брюсселі відбувається засідання комісії Україна-НАТО на рівні очільників МЗС. Зауважимо, що Україна бере участь у цьому засіданні вперше від 2017 року, адже весь цей час участь Києва блокувала Угорщина. До слова, очільник угорського МЗС Петер Сіярто вже висловив невдоволення відновленням роботи комісії Україна-НАТО.

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