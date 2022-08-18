"Люди зрозуміють, що щось не виходить": у Путіна не знають, що робити з псевдореферендумами

Адміністрація російського диктатора Путіна не знає, що робити з так званими "референдумами" про "приєднання до Росії" захоплених територій України, адже армія РФ не змогла окупувати Донецьку область.

Однак в адміністрації президента РФ поки не відмовилися від ідеї провести восени псевдореферендуми у самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", а також на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це пише російське видання "Медуза".

Наразі Росія контролює 60,25% Донецької області, однак ця цифра не зростає і місяць тому показник становив 59,7%.

У Кремлі сподівалися, що зможуть провести референдуми щодо приєднання всіх цих територій 11 вересня — у єдиний день голосування, коли у Росії відбудуться вибори регіональних парламентів та кількох губернаторів. Однак, за планом російської влади, до цієї дати війська РФ та ДНР мали повністю контролювати Донецьку область.

Тепер же в адміністрації Путіна розглядають інший варіант: референдуми таки мають відбутися 11 вересня, але до Росії приєднають 60% території Донецької області. Якщо ж війська пізніше зможуть окупувати територію регіону, що залишилася, то її "приєднуватимуть до Росії за умовчанням".

Видання зазначає, що у травні-червні російська влада була впевнена, що до вересня Донецька область "вже якийсь час" буде під їхнім контролем — і там можна буде "спокійно" підготувати референдум. Однак у Кремлі вкотре неправильно оцінили ситуацію на фронті.

"Медуза" пише, що російська влада дуже не хоче знову переносити референдуми (спочатку їх планували провести ще навесні). Представники проросійських адміністрацій захоплених територій навіть вже підписали документи про підготовку до голосування, а в населених пунктах Херсонської та Запорізької областей, а також самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" уже висять відповідні білборди.

Проте в Путіна вже працюють над запасним сценарієм, за яким голосування можуть вкотре перенести до зими. У Кремлі сподіваються, що до грудня-січня російські війська таки зможуть захопити Донецьку область і не втратити контроль над уже окупованими територіями.

При цьому в Кремлі розуміють, що чергове перенесення референдумів може збентежити тих, хто підтримує війну. Мовляв, люди зрозуміють, що щось не виходить, не підтверджуються розрахунки, і можуть сприйняти це за слабкість.

Так, у Путіна поки не розуміють, як уникнути такого розвитку подій. Проте самих жителів окупованих Росією територій уже почали поступово готувати до такого сценарію. Про це свідчать заяви ватажка терористів у "ЛНР" Леоніда Пасічника та заступника голови окупаційної військово-цивільної адміністрації Херсонської області Катерини Губарєвої про те, що референдуми відбудуться "лише після захоплення всієї Донецької області" без вказівки конкретних дат.

Видання зазначає: що якщо референдуми перенесуть на зиму, то найімовірніше політтехнологам потрібно буде розробити "нові слогани та елементи ідеології" для їх проведення. Наразі ж в адміністрації Путіна розробили для референдумів концепцію "Нової Росії". Мовляв, після приєднання до Росії окупованих територій країна стане "сильнішою та багатшою" і "отримає нову якість". Однак ця ідеологія не сподобалася самому Путіну та членам Ради безпеки, які вважають, що країна "повертає своє, а не отримує щось нове". У результаті зараз мешканців Херсонської та Запорізької областей агітують на референдум слоганами "Разом із Росією" та "Один народ".

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