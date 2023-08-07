“Людина-флешка з інформацією”: експерт розповів, навіщо слідство засекретило справу Гіркіна

Поступово про Гіркіна забудуть в Росії, бо актуальних інфоприводів там вистачає і без нього.

Російська прокуратура засекретила розслідування щодо російського терориста і ексочільника міністерства оборони фейкової “ДНР” Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Він є джерелом інформації, яка може сильно похитнути рейтинг Путіна та його оточення.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

“Гіркін — це флешка з інформацією. Якщо його пустити у відкритий інформаційний простір, то, я думаю, ті дані, які він може озвучити, дуже сильно похитнула б рейтинг Путіна і всієї верхівки російської влади. Тому вся інформація, яку він може розказати, буде засекречена”, — говорить експерт.

За його словами, важко спрогнозувати, що буде саме з Гіркіним: “Його поки що прибрали з медійного простору. В Росії дуже багато інформаційних приводів, за якими слідкують, тому я думаю, що про нього почнуть поступово забувати, він не буде таким цікавим і, можливо, тоді його випустять за умови, що він не буде нічого розповідати та нікого критикувати”.

“Те, що Гіркіна засекретили — це факт. Тому що у людини багато інформації, яка може вийти назовні і якою Україна, зокрема, може скористатися. Тому йому прикрили пельку”, — резюмував Олексій Гетьман.

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Нагадаємо, 21 липня у РФ затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Співробітники правоохоронних органів забрали його з дому, де попередньо здійснили обшуки. Найближчі два місяці до нового судового слухання він проведе в СІЗО.

Аналітики кажуть, що арешт Ігоря Стрєлкова-Гіркіна може свідчити про те, що між кремлівськими угрупованнями змістився баланс сил не на користь ФСБ.

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