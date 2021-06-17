"Людина постійно бреше": Навальний відреагував на слова Путіна про "свідоме" повернення до РФ

Опозиціонер порівняв Путіна з персонажем фільму "Згадати все".

Російський політик Олексій Навальний відреагував на слова президента РФ Володимира Путіна про те, що опозиціонер "свідомо" повернувся до країни, аби його затримали.

На сторінці Навального в Instagram з'явився допис.

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"У вас випадково немає словника під рукою? Подивіться, будь ласка, як називається психічний розлад, коли від довгого сидіння при владі, нескінченної кількості грошей і зловживання аквадискотеками людина постійно бреше. Просто не каже жодного правдивого слова", - йдеться у дописі.

Опозиціонер порівняв російсього президента з персонажем з фільму "Згадати все". "Страшна ломка і біль, якщо не збрехав комусь, а потім такий: "Доходи населення в Росії ростуть, обов'язкової вакцинації в Росії не буде, Навальний свідомо виїхав за кордон, в ФБК вчили готувати "коктейлі Молотова", - зауважив політик.

Слід зауважити, що напередодні після саміту в Женеві з американським президентом Володимир Путін вийшов на пресконференці. Під час неї заявив, що Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального на публіку закликав до "масових заворушень і давав інструкції того, як робити коктейлі Молотова". Також очільник Кремля сказав, що Навальний свідомо порушив вимоги закону щодо необхідності відмічатися в інспекції та проігнорував їх, виїхавши за кордон на лікування.

Нагадаємо, суд Москви 2 лютого 2021 року ув'язнив Навального на 3,5 року. Його захист подав апеляцію, але її не задовольнили. Утім, суд врахував його перебування під домашнім арештом та у СІЗО. Як наслідок, опозиціонер перебуватиме за ґратами 2,5 року. Крім того Навальний має виплатити штраф у розмірі 850 тисяч рублів за наклеп на ветерана.

Новини світу: Навальний, війна на Донбасі та кібератаки – заяви Путіна на пресконфренції у Женеві

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