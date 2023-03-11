Людина, яка не має мозку: Данілов висміяв бажання Пригожина балотуватися у президенти України

В РНБО назвали його заяву "дуже дивною" і запевнили, що це неможливо.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відреагував на заяву ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про бажання балотуватися у президенти України на виборах 2024 року. Данілов назвав його "хворою людиною".

Про це секретар РНБО сказав під час телемарафону у суботу, 11 березня.

"Він (Пригожин - ред.) на сьогодні взагалі зробив абсолютно дивну заяву, з точки зору людини, яка мала б мати мозок. Він там кудись збирається балотуватися. Де президент України, а де ці потвори, які вбивають наших громадян. Це неможливо, їм ніхто цього не дасть", - прокоментував посадовець.

Нагадаємо, 11 березня з'явилося відео, на якому кухар "Путіна" Євген Пригожин оголосив про амбіції балотуватися у президенти України на виборах 2024 року. Він сказав, що зробив "політичний камінг-аут" і вирішив стати українським президентом. Ба більше, він сподівається виграти вибори.

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