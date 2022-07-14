"Людина з доступом до вуха Путіна": Патрушев може зайняти місце російського диктатора

Після початку війни в Україні секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев став "рушійною силою" у Кремлі, а його публічні виступи можуть говорити про бажання зайняти у майбутньому місце Путіна.

The Washington Post пише про Миколу Патрушева ― "людину з доступом до вуха Путіна", яка прагне зайняти його місце.

Патрушев є одним із найближчих радників російського президента і обіймає посаду секретаря Ради безпеки, еквівалентну раднику з Нацбезпеки у США.

Хоча Патрушев перебував за лаштунками в ролі "маклера влади" вже понад два десятиліття, однак від початку повномасштабного вторгнення Росії до України він став набагато помітнішим.

Поки чутки про проблеми зі здоров’ям Путіна ширяться, а він уникає поїздок і публічних виступів, Патрушев "роз’їжджає колишнім Радянським Союзом" і набуває дедалі більшого впливу. Його довгі інтерв’ю та часті поїздки демонструють, що саме він має право інтерпретувати та пояснювати думки Путіна, на відміну від, скажімо, міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

За словами анонімного джерела, близького і до Путіна, і до Патрушева, останній — "силовик, що п’є і розуміє світ так, ніби Радянський Союз досі існує". За словами джерела, можливо навіть, що Патрушев прагне не тільки забезпечити Путіну владу, але й контролювати його.

Після початку пандемії, за словами джерел, Патрушев залишався одним із небагатьох людей, які могли регулярно особисто спілкуватися з Путіним, та зміцнив свій вплив на нього за цей час.

Російський політолог Тетяна Становая каже, що поведінка Патрушева наголошує на впливі колишніх співробітників КДБ на Путіна, і зазначає, що з початком війни настав час глави Радбезу РФ.

"Його ідеї лежать в основі рішень, ухвалених Путіним. Він одна з небагатьох фігур, яких слухає Путін", — стверджує експерт.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін обговорює свій відхід від влади, але робить це персонально, а не скликає наради. У нього є конфідент, довірена особа Ковальчук, з ким він може це обговорювати.

Як довго росіяни готові терпіти Путіна і що вони думають про війну: Ілля Пономарьов у ТСН

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