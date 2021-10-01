Людська помилка: в Японії назвали причини потрапляння металевих частинок у вакцину Moderna

Людська помилка: в Японії назвали причини потрапляння металевих частинок у вакцину Moderna

Після щеплення померло троє осіб.

Японська компанія Takeda Pharmaceutical назвала причини потрапляння домішок в американську вакцину Moderna.

Про це з посиланням на дані звіту повідомляє Reuters.

Зазначається, що інцидент стався через "неправильне фасування і людську помилку, пов'язану з візуально неправильною оцінкою необхідного прорізу перед набором вакцини з флакона".

Фахівці дослідили п'ять партій COVID-вакцини Moderna, яку виготовили від 27 червня до 3 липня. Перші три були відправили до Японії. Утім, після виявлення металевих частинок у препараті, їх відкликали.

У звіті наголошують, що для уникнення подібних інцидентів необхідно поліпшити процедуру правильного використання вакцин.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я Японії вирішило тимчасово призупинити використання вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna через домішки, які виявили в партії препарату. Відкликали три партії. Після щеплення зіпсованою Moderna в країні померло троє осіб.

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