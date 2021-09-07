"Людській підлості немає меж": в аеропорту в Італії померла українка, заробітчанку ще й пограбували

"Людській підлості немає меж": в аеропорту в Італії померла українка, заробітчанку ще й пограбували

60-річна заробітчанка з України Анна Бурак працювала доглядальницею. У невеличкому містечку жінку всі знали і поважали за її доброту.

В Італії перед посадкою на літак в міжнародному аеропорту Каподічіно (Неаполь) померла 60-річна українка Анна Бурак. Жінка 3 вересня планувала повернутись на батьківщину, як їй стало зле. Опісля цього всі її речі та заощадження вкрали.

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Про це 4 вересня повідомив відомий італійський громадський діяч, медійник Лука Абейте на своїй сторінці у Facebook.

"Здається, що людській підлості не має меж. 60-річна українка, померла від хвороби в аеропорту Каподічіно перед тим, як вилетіти у свою країну і обійняти близьких, яких не бачила роками", - написав він.

За його словами, у жінки вкрали усі її речі.

"У суєті порятунку чи після смерті всі її заощадження, які вона мала намір привезти своїй родині, таємничо зникли. Я думаю, що крадіжка - це вже у своїй суті нікчемна річ, робити це таким чином виходить за межі толерантності. Пробач нас Анна, ти на це не заслужила", - додав чоловік.

Як пише "Українська Газета IT", українка кілька років жила в маленькому містечку Валло ді Діано. Там Анна Бурак працювала доглядальницею та волонтером.

Всі добре знали її в маленькому містечку і поважали за її доброту.

3 вересня жінка поверталася до України, коли їй стало зле в аеропорту. Медики не змогли врятувати українку. Наразі невідомо, коли її обікрали: в аеропорту, чи після доставки її тіла у морг.

Правоохоронці Неаполя розпочали розслідування і намагаються встановити обставини події і розшукати крадія.

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