"Людство копає собі могилу": генсек ООН закликав припинити ставитися до природи, як до вигрібної ями

"Людство копає собі могилу": генсек ООН закликав припинити ставитися до природи, як до вигрібної ями

Антоніу Гутерріш попередив, що нехтування питаннями клімату призведе людство до катастрофи.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "людство копає собі могилу", нехтуючи питаннями клімату.

Про це він сказав на Конференції ООН щодо змін клімату у Ґлазґо, інформує CNN.

Гутерріш закликав міжнародну спільноту негайно вжити заходів, щоб запобігти незворотним змінам клімату.

"Ми стоїмо перед суворим вибором: або ми зупинимо цей процес, або він зупинить нас. Настав час сказати "досить". Досить знущатися над біорізноманіттям, досить вбивати самих себе вуглецем, досить ставитися до природи як до вигрібної ями, досить палити, копати і бурити, адже ми копаємо власні могили", — заявив генсек ООН.

Гутерріш зазначив, що шість останніх років стали найспекотнішими в історії спостережень. Він перелічив основні кліматичні проблеми: стрімке підвищення рівня моря, підвищення температури океанів, збільшення кількості парникові газів.

"Світ рухається до катастрофічного підвищення температури на 2,7 градуса за Цельсієм. Ми мчимо до кліматичної катастрофи. Навіть за оптимального сценарію температура підніметься більш ніж на 2 градуси Цельсія", — сказав генсек.

Він закликав зробити все можливе, аби не допустити підвищення температури більш, ніж на 1,5 градуса Цельсія.

We must keep the goal of 1.5 degrees Celsius warming alive.



This requires greater action on mitigation and immediate concrete steps to reduce global emissions by 45 per cent by 2030.



We need maximum ambition – from all countries on all fronts – to make #COP26 a success. pic.twitter.com/mb9d8djQS6 — António Guterres (@antonioguterres) November 1, 2021

За словами Гутерріша, провал кліматичної країни вже зараз для малих острівних країн означає загибель.

Раніше Антоніу Гутерріш заявив, що через пандемію у світі за межею бідності опинилися ще 120 мільйонів людей.

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