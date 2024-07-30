Людство може зустрітися з іншопланетним життям вже за два роки: живий Нострадамус зробив неймовірне передбачення

Він звернувся до урядів та релігійних організацій та заявив, що їм доведеться зіткнутися “з моральними міркуваннями” у зв'язку з виявленням іншопланетних форм життя.

Протягом наступних років людство виявить інших істот. З іншопланетними формами життя ми можемо зустрітися в період 2026 та 2028 років.

Про це заявив бразильський Нострадамус Атос Саломе, який відомий своїми передбаченнями, пише "Уніан".

Як зазначається, віщуну 37 років, він родом з Бразилії та називає себе живим Нострадамусом, оскільки робить безліч передбачень про майбутнє - і більшість з них збувається.

Зокрема, він передбачав смерть королеви, купівлю Ілоном Маском Twitter і недавню перемогу Іспанії на Євро-2024. Чергове ж передбачення Нострадамуса свідчить, що до 2028 року люди зустрінуться з іншопланетним життям.

Саломе звернувся до урядів та релігійних організацій та заявив, що їм доведеться зіткнутися “з моральними міркуваннями” у зв'язку з виявленням іншопланетних форм життя в період між 2026 і 2028 роками.

“2028 рік ознаменує визнання людьми існування серед них мешканців інших планет. У сучасному світі дослідження вчених довели, що ці передбачення можуть виявитися вірними більшою мірою, ніж багато хто міг собі уявити”, - сказав Атос виданню Daily Star.

Крім того, він звертався до NASA та Європейського космічного агентства ESA з заявою, що вони виявлять життя в глибинах моря супутника Юпітера Європи. Мало того, це станеться між 2026 і 2028 роками, і організми будуть “набагато біологічно складнішими”, ніж усе, що ми знаємо про Землю.

“Ці організми мають набір органел, який регулює абсолютно нові біологічні процеси. Ці форми життя повинні кинути виклик урядам і релігійним установам, щоб вони переглянули свої концепції життя та існування людини у всьому Всесвіті. Ці відкриття і подальші розробки будуть використані для організації міжнародних симпозіумів як засобу просвіти населення і заохочення глобальної відповіді”, - підкреслив Нострадамус.

Однак провидець попереджає, що люди можуть не знати, що робити з усвідомленням того, що ми не єдине життя в галактиці. Можливість існування позаземного життя та особливих біохімічних процесів може мати революційний вплив на сферу науки, а також викликати гострі роздуми про існування і важливість життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що космічні експерти можуть стати на крок ближче до остаточного доказу існування іншопланетян завдяки чудовим технологічним досягненням.

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