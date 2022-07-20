Людство потерпатиме від екстремальної спеки щонайменше декілька десятиліть

Попри зусилля та заходи щодо пом’якшення змін клімату, до 2060-х років метеорологи очікують на планеті постійні хвилі спеки.

Дедалі потужніші хвилі екстремальної спеки людство відчуватиме щонайменше до 60-х років цього століття.

Як повідомляє Aktuality, про це заявив у вівторок, 19 липня, генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) Петтері Таалас на пресконференції в Женеві з представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

За його словами, хвилі спеки стають частішими, і ця тенденція збережеться незалежно від успіху в зусиллях щодо пом'якшення зміни клімату.

“Через зміни клімату ми почали бити рекорди... У майбутньому така спека буде звичайним явищем, і ми побачимо ще більші екстремальні явища”, - наголосив він.

Глава ВМО додав, що пік таких крайнощів може бути не досягнутий навіть у 60-х роках цього століття, якщо міжнародному співтовариству не вдасться сповільнити зростання викидів. За його словами, найбільша частка цього приросту припадає на країни Азії.

Нагадаємо, неймовірна спека, місцями до 44 градусів, спричинила масові пожежі в Європі. Горять Франція, Іспанія, Португалія, Хорватія та Греція. Вогонь знищує великі площі лісів, будинки, загинули люди.

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