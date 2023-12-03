Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Людству показали секретний ядерний бункер: який вигляд він має (моторошні фото)

Людству показали секретний ядерний бункер: який вигляд він має (моторошні фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
797
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Людству показали секретний ядерний бункер: який вигляд він має (моторошні фото)

Секретний ядерний бункер у Данії. ФОТО: Фото Adrienne Murray Nielsen

Існування цього бункера зберігалося в таємниці десятиліттями.

У Данії відкрили для публіки секретний ядерний бункер, який був збудований тодішнім керівництвом під час "холодної війни" у Європі.

Моторошні фото Express.

Бункер під назвою Regan West був побудований за наполяганням НАТО без відома більшості між 1963 і 1968 роками. Розташований під деревами в самому центрі лісу Ролд у північній частині країни. 

Має непоказний вхід - бетонна будівля, яка десятиліттями була вкрита мохом, і звичайні сірі двері, допомогли відвернути цікавих і зберегти бункер у таємниці. У бункері - понад 230 кімнат, у яких можуть розміститися близько 350 осіб.

Серед найбільш захопливих особливостей Regan West є вигнуті та ребристі стіни, розроблені експертами для уповільнення хвилі тиску, створеної ядерним вибухом

Зазначається, що під час радянських ядерних випробувань і кубинської ракетної кризи бункер був обладнаний для забезпечення безпеки влади Данії, включаючи членів уряду, державних службовців і королівську сім'ю, протягом 30 днів.

Понад десять років потому близько 40% Ріган Вест було відкрито для відвідування під назвою Koldrigsmuseet REGAN Vest – Музей холодної війни Ріган Вест.

Секретний ядерний бункер у Данії. ФОТО: Фото Adrienne Murray Nielsen / ©
Секретний ядерний бункер у Данії. ФОТО: Фото Adrienne Murray Nielsen
Секретний ядерний бункер у Данії. ФОТО: Фото Adrienne Murray Nielsen / ©
Секретний ядерний бункер у Данії. ФОТО: Фото Adrienne Murray Nielsen
Секретний ядерний бункер у Данії. ФОТО: Фото Adrienne Murray Nielsen / ©
Секретний ядерний бункер у Данії. ФОТО: Фото Adrienne Murray Nielsen

Нагадаємо, міністр оборони Естонії висловив думку, чого насправді хоче Путін та чи готовий він застосувати ядерну зброю.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
797
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація