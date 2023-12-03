Людству показали секретний ядерний бункер: який вигляд він має (моторошні фото)

Існування цього бункера зберігалося в таємниці десятиліттями.

У Данії відкрили для публіки с екретний ядерний бункер, який був збудований тодішнім керівництвом під час "холодної війни" у Європі.

Моторошні фото Express.

Бункер під назвою Regan West був побудований за наполяганням НАТО без відома більшості між 1963 і 1968 роками. Розташований під деревами в самому центрі лісу Ролд у північній частині країни.

Має непоказний вхід - бетонна будівля, яка десятиліттями була вкрита мохом, і звичайні сірі двері, допомогли відвернути цікавих і зберегти бункер у таємниці. У бункері - понад 230 кімнат, у яких можуть розміститися близько 350 осіб.

Серед найбільш захопливих особливостей Regan West є вигнуті та ребристі стіни, розроблені експертами для уповільнення хвилі тиску, створеної ядерним вибухом

Зазначається, що під час радянських ядерних випробувань і кубинської ракетної кризи бункер був обладнаний для забезпечення безпеки влади Данії, включаючи членів уряду, державних службовців і королівську сім'ю, протягом 30 днів.

Понад десять років потому близько 40% Ріган Вест було відкрито для відвідування під назвою Koldrigsmuseet REGAN Vest – Музей холодної війни Ріган Вест.

Секретний ядерний бункер у Данії. ФОТО: Фото Adrienne Murray Nielsen

Секретний ядерний бункер у Данії. ФОТО: Фото Adrienne Murray Nielsen

Секретний ядерний бункер у Данії. ФОТО: Фото Adrienne Murray Nielsen

Нагадаємо, міністр оборони Естонії висловив думку, чого насправді хоче Путін та чи готовий він застосувати ядерну зброю.

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