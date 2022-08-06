"Людям погрожують": Естонія в секретному режимі готується демонтувати радянські пам’ятники

Влада Естонії створила робочу групу з меморіалів, яка вже проводить аналіз законодавчої бази для демонтажу радянських пам’ятників.

У четвер, 4 серпня, комісія з питань пам’яток отримала від уряду завдання розпочати підготовку плану демонтування радянських пам’ятників і підготувати для цього необхідний правовий простір.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

Наразі відомо ім’я лише очільника комісії - Асько Ківінюк. Решта членів комітету не розголошується. У естонській Держканцелярії кажуть, що це незалежні експерти, які займаються технічною роботою, зокрема оцінкою спадкової цінності пам’яток.

"Вони повинні бути незалежними у своїй роботі. Розумно гарантувати їм анонімність і спокій. Робота комісії не засекречена, ми представляємо громадськості як процес роботи, так і підсумкові висновки, і сподіваємося, що результат роботи буде видно всім", - заявили в Держканцелярії.

Щоправда, громадськості поки невідомо, коли комісія має завершити аналізи та картографування пам’яток, і чи зможуть у майбутньому усі бажаючі побачити документи.

Водночас уряд Естонії знає про роботу комісії. Він вважає правильним залишити імена членів комітету в таємниці, аби їм не погрожували. Так, нещодавно в Естонії невідомі вночі підпалили екскаватор, який перевозив зняту з монумента гаубицю.

"Людям погрожують, тому це дуже розумно, що люди можуть спокійно виконувати свою роботу, і естонська влада їх захищає", – кажуть у Держканцелярії.

Нагадаємо, у Вільнюсі до кінця літа вланують демонтувати меморіал на найбільшому в Литві похованні радянських воїнів на Антакальницькому кладовищі. Посольство Росії вже попередило Вільнюс про можливі заходи у відповідь щодо місць поховань репресованих литовців на території РФ.

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