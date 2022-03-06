Люксові бренди залишають російський ринок: Prada зупинив продажі

Італійський модний дім Prada призупинив усі продажі в Росії.

У повідомленні компанії уточнюється, що в Prada турбуються про долю "колег та їхніх сімей, порушених трагедією в Україні" та "продовжують стежити за розвитком подій".

Раніше група компаній Kering, якій належать люксові бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent, оголосила про закриття своїх магазинів у Російській Федерації.

Також припиняють продажі такі люксові бренди, як Cartier, Chanel, Hermes та холдинг LVMH, відомий за брендом Louis Vuitton.