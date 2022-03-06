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Люксові бренди залишають російський ринок: Prada зупинив продажі

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Люксові бренди залишають російський ринок: Prada зупинив продажі

Prada / Associated Press

Італійський модний дім Prada призупинив усі продажі в Росії.

У повідомленні компанії уточнюється, що в Prada турбуються про долю "колег та їхніх сімей, порушених трагедією в Україні" та "продовжують стежити за розвитком подій".

Раніше група компаній Kering, якій належать люксові бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent, оголосила про закриття своїх магазинів у Російській Федерації.

Також припиняють продажі такі люксові бренди, як Cartier, Chanel, Hermes та холдинг LVMH, відомий за брендом Louis Vuitton.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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