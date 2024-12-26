Люксові сумки та одяг: у РФ знайшли спосіб обходити санкції для купівлі дорогих брендів

Митні записи демонструють, що посередники не перешкоджають надходженню високоякісної моди до Москви, незважаючи на санкції.

Заможні росіяни регулярно обходять обмеження торгівлі люксовими брендами, використовуючи домашню індустрію особистих покупців, торгових посередників і транскордонних контрабандистів, щоб не відставати від найкращої європейської моди.

Про це йдеться у статті видання Financial Times.

Instagram і Telegram переповнені торговельними посередниками, які обслуговують як великих роздрібних торговців, так і приватних покупців у Росії, обіцяючи спосіб обійти санкції щодо дорогих сумок і високої моди.

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Європейські бренди класу "люкс" постраждали від обмежень на продажі до Росії після її повномасштабного вторгнення до України, коли Євросоюз обмежив легальні продажі товарів вартістю менше 300 євро.

Незважаючи на те, що середні ціни на модний одяг високого класу значно перевищують цей ліміт, росіяни продовжують демонструвати у Москві останні західні колекції, куплені через тіньову мережу постачань, що процвітає. Так, один із покупців Lliyenish, який має понад 10 тис. підписників у соцмережах, обіцяє дістати "все, що є у вашому списку бажань" із ОАЕ та Європи. Цей покупець не відповів на запит видання про коментар.

Митні записи вказують на те, що санкційні обмеження спрямовують торгівлю через торгових посередників до третіх країн, які не застосовують жодних таких обмежень. Наприклад, у вересні партія з понад 300 італійських сумок Bottega Veneta за середньою ціною 1800 дол. була відправлена до Росії з Дубая торговим посередником із Китаю. У Bottega не відповіли на запит про коментарі.

За інформацією аналітиків і митними даними, деякі бренди та російські імпортери також відкоригували свої пропозиції задля гарантій, що товари не підпадають під санкції.

Московська консалтингова компанія з роздрібної нерухомості IBC Real Estate заявила, що близько половини великих західних дизайнерських брендів, які були присутні в РФ на початку 2020 року, досі доступні та привозять нові лінійки до країни.

Коли набули чинності санкції проти Росії, посередники побачили розвиток бізнесу. Один покупець в Італії сказав, що відправляв від 10 до 20 посилок до Росії щотижня, заробляючи до 6000 євро на комісії за тиждень.

"Італійцям все одно. Для них важливо продати продукт, а що з ним буде потім – наша справа", – сказав покупець, який попросив називати його Михайлом.

Михайло, який до 2022 року досліджував європейський ринок лінійок одягу для запуску в Росії, зараз стверджує, що призначення товарів, які він купує, є відкритою таємницею.

"У цих цехах мене вже всі знають, знають і моїх колег. Всі дуже добре знають, куди йде цей одяг", – сказав чоловік.

Латвійські митники повідомили виданню, що від початку року вони відхилили 60 партій предметів розкоші, які прямували до Росії, багато з яких мали штучно занижену ціну в митній декларації. Посередники часто намагаються замаскувати такі відправлення під особисті, наприклад, знімаючи бирки з сумок.

Західні бренди можуть нести відповідальність за порушення експортного контролю, якщо їхня продукція потрапляє на російський ринок незалежно від маршруту до країни.

"Щоб забезпечити захист, ви повинні були довести, що ви не знали і не мали розумних причин підозрювати, що товари зрештою призначені для Росії", – сказав адвокат Гевін Ірвін.

Іноді цінові пороги впливають на ухвалення рішень.

Аналіз FT російських митних документів показує, що чоловічі костюми, відправлені до РФ італійською компанією Canali, коштували оптовикам у середньому близько 600 євро за рік до початку війни. Після запровадження санкцій ціна за одиницю майже всіх постачань впала трохи нижче від санкційного порогу у 300 євро. Схоже, це не відображало загальних змін у ціновій стратегії компанії: костюми Canali, декларовані під час в’їзду до Індії, наприклад, не демонструють таких змін.

Представник Canali заявив, що вони "повністю відповідають усім чинним нормам". Відповідаючи на запитання про їхню стратегію ціноутворення, в компанії сказали, що рішення щодо ціноутворення є "дуже конфіденційними та комерційно чутливими". Але додали: "Для російських покупців ціни не впали". У компанії заявили, що падіння ціни відображає те, що покупці в Росії "вибирають і купують доступні для них товари, тобто ті, які можна експортувати… за ціною, нижчою від нормативного порогу".

Деякі костюми Canali наразі продаються у великому московському універмазі ЦУМ за близько 170 тис. руб. (це 1600 євро або 1650 дол.).

Керівниця відділу аналітики IBC Real Estate Катерина Ногай повідомила, що деякі інші західні бренди випускають "капсульні колекції" за ціною, що відповідає вимогам продажу до Росії.

"Хоча експорт предметів розкоші, можливо, не такий очевидний, як експорт західних компонентів, які використовуються в російській зброї, він також відіграє важливу роль у підтримці режиму Путіна", – сказав Віталій Воловой, дослідник Squeezing Putin, організації, яка відстежує реакцію компаній на повномасштабну війну Росії. Ця компанія першою помітила зміну оптових цін на одяг Canali.

"Будь-які публічні випадки обходу санкцій зменшують загальні важелі впливу санкцій проти Росії та допомагають режиму Путіна побудувати цей наратив, що вони все ще можуть отримати доступ до абсолютно нових західних продуктів", – сказала Юлія Павицька, менеджерка програми санкцій Інституту Київської школи економіки.

Одна росіянка сказала виданню на умовах анонімності, що експортний контроль вплинув лише на покупців середнього класу, таких як вона, які рідко купують предмети розкоші і тепер повністю припинили робити це через високі націнки, які стягують торгові посередники.

"Багаті росіяни, які раніше легко могли собі це дозволити, продовжують отримувати все через модних покупців, для них нічого не змінилося. Я завжди намагався більше працювати, заробляти трохи більше, щоб дозволити собі ці предмети розкоші, а з війною здається, що я опустився у соціальному класі", – сказав виданню 28-річний веб-дизайнер, який живе у Москві.

Нагадаємо, видання The Insider повідомило, що наближені до президента РФ Володимира Путіна олігархи продовжують заробляти на експорті товарів на Захід, використовуючи лазівки для обходу санкцій.

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