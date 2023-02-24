"Лютий триває рік": Росією прокотилися антивоєнні мітинги і протести (фото, відео)

У роковини повномасштабного вторгнення РФ до України по всій Росії активісти вийшли на антивоєнні пікети з акцією "Лютий триває рік".

У різних частинах Росії сміливці кладуть квіти до пам'ятників, що пов'язані з Україною та клеять антивоєнні плакати. Через це до місць протестів вже приставили російську поліцію.

Про це повідомляє рух "Весна".

Так, у Виксі на протест із плакатом "Мир - Україні. Солдат - додому" вийшов міський депутат Дмитро Мочалін. Вже невдовзі чоловіка затримали.

Також на антивоєнний пікет вийшли в Ярославлі та Корольові. А в Хабаровську і Владивостоці чоловіки взяли з собою плакат "Ні війні - бо не отримаєте успіху" і фотографіями Путіна. Сміливців також затримали, у відділку провели з ними "профілактичну бесіду" і відпустили.

У центрі Санкт-Петербурга з'явилося безліч антивоєнних плакатів: "Другий рік, кожен місяць - лютий, кожен день - двадцять четверте". Також у місті почали розвішувати чорні стрічки. Крім того, у місті біля пам'ятника поетесі українського походження Анні Ахматовій також з'явився меморіал на згадку про загиблих українців.

Водночас біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Санкт-Петербурзі тих, хто хоче покласти квіти, затримують. У Москві біля пам'ятника Лесі Українці перевіряють документи.

В Ульяновську теж створили меморіал на пам'ять про жертв війни. Він з'явився біля пам'ятника "Матерям, які поклали на вівтар Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років своїх дітей". А в Петропавловську-Камчатському активісти намалювали графіті з антивоєнним висловлюванням: "Йде війна. Мовчанням зраджується Бог".

У Барнаулі меморіали в пам'ять про жертв війни створили на площі Рад (куди приставили російську поліцію) і біля Ісаківського годинника.

У Тольятті меморіал організували біля пам'ятника жертвам політичних репресій. А в Москві тим часом приєдналися до акції "Жінки в чорному".

Акція "Лютий триває рік" також пройшла в інших містах Росії. Зокрема, квіти в пам'ять про жертв війни в Україні поклали в Армавірі біля пам'ятника матері та в Мурманську біля пам'ятника жертвам інтервенції.

Крім того, росіяни, які виїхали за кордон також вийшли на нечисленні акції протестів. Мітинги відбулися у Нью-Йорку (США), Сіднеї (Австралія), Хайфі (Ізраїль), Братиславі (Словаччина), Окленді (Нова Зеландія). У Казахстані люди приносять квіти до посольства, консульств та інших місць, пов'язаних з Україною.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що геноцидні дії Путіна в Україні позитивно оцінюють 79% росіян.

Читайте також: