Лижний сезон посеред літа закінчився: льодовик не витримав спеки

Гірськолижний курорт в Альпах / © Bild Russian в Telegram

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Через аномальну спеку в італійських Альпах достроково припинив роботу останній великий літній гірськолижний курорт Європи — на льодовику Стельвіо. Зазвичай траси на перевалі Стельвіо в Південному Тіролі приймають лижників із травня до листопада, однак цього року оператори були змушені ухвалити «болісне, але необхідне рішення».

Про це пише німецьке видання Bild.

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Причиною стали тривалі високі температури, які не дозволяють сніговому покриву нормально промерзати навіть уночі. Ситуацію додатково ускладнюють сильні грози, що регулярно накривають високогірний регіон.

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За словами операторів, у таких умовах вони більше не можуть гарантувати необхідну якість трас і безпеку людей, які приїжджають кататися.

У горах зафіксували аномальне тепло

Незвично високі температури спостерігалися в італійських Альпах навіть на значних висотах. За даними ANSA, у середині серпня на льодовику Форні, розташованому на висоті понад 2000 метрів, температура піднялася до 17 градусів тепла.

На перевалі Пассо-Марінеллі, висота якого становить близько 3000 метрів, зафіксували близько +9 градусів.

Для льодовикових гірськолижних курортів такі умови створюють серйозні проблеми, адже сніг швидко втрачає необхідну для катання структуру, а високі нічні температури не дозволяють йому відновитися.

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Яка ситуація на інших альпійських курортах

Стельвіо став не першим європейським курортом, який цього літа зіткнувся з наслідками спеки. Раніше літній сезон через несприятливі погодні умови довелося завершити на швейцарських курортах Церматт і Заас-Фе.

На самому Стельвіо подібна ситуація вже виникала у 2022 році. Тоді курорт також припиняв роботу через несприятливі умови, але приблизно через два місяці траси вдалося відкрити знову.

Тепер оператори сподіваються, що можливе похолодання дозволить відновити катання. Водночас фахівці попереджають про довгострокові зміни.

«Я не думаю, що в нинішньому вигляді це можна підтримувати в довгостроковій перспективі. Можна намагатися штучно зберігати роботу курорту, але це вже не те, що зараз дає нам природа в горах», — заявив італійському телеканалу Rai гідролог Роберто Дінале.

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Нагадаємо, нове дослідження швейцарських кліматологів доводить, що офіційні прогнози щодо глобального потепління значно недооцінюють реальні масштаби майбутнього підвищення температури на планеті.

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