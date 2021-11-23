"М'яч на боці Москви": у Німеччині пояснили, що заважає діалогу з РФ

"М'яч на боці Москви": у Німеччині пояснили, що заважає діалогу з РФ

Росія нещодавно відмовилася брати участь у зустрічі голів МЗС "нормандського формату".

У Німеччині вважають, що передумовою покращення відносин ФРН й Росії є повернення Кремля за стіл перемовин у "нормандському форматі".

Про це в. о. міністра закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив під час Берлінського зовнішньополітичного форуму, пише Укрінформ.

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За словами Мааса, Берлін прагне кращих відносин із Росією, "але для цього потрібен прогрес, зокрема, у врегулюванні конфлікту на сході України – на основі Мінських домовленостей".

Маас нагадав, що нещодавно Росія відмовилась від "нормандських" переговорів, а дані про переміщення російських військ у прикордонній зоні з Україною "надзвичайно тривожні". Щодо продовження переговорного процесу щодо Донбасу, то, за його словами, "м'яч зараз перебуває на боці Москви".

"На жаль, Росія відмовилася брати участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць нормандської четвірки", – сказав міністр.

На думку Мааса, "максимальний тиск" і спроби ізоляції країн, які не поділяють європейські цінності, не є ефективними у врегулюванні конфліктних ситуацій. Тому Берлін виступає за дипломатичні рішення.

Нагадаємо, напередодні очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва відхилила пропозицію Парижа щодо проведення зустрічі очільників МЗС "нормандської четвірки" 11 листопада.

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