М'яч на боці Німеччини: у Польщі заявили, що ЗСУ швидко навчаться користуватися системами Patriot

У польському Міноборони пояснили, що охорона повітряного простору НАТО може здійснюватися також і з українського боку.

Українські військові можуть дуже швидко навчитися використовувати систему протиракетної оборони Patriot – потрібно лише передати її ЗСУ.

Про це заявив заступник голови Міністерства національної оборони Польщі Войцех Скуркевич, коментуючи заклики інших польських можновладців до Німеччини з проханням передати Україні ці системи, інформує PAP.

За його словами, українці здатні навчитися користуватися "Патріотами" за дуже короткий час – це справа двох місяців. А для польської сторони важливо, щоб охорона повітряного простору НАТО здійснювалася також і з українського боку.

"М'яч зараз на боці Німеччини, чекаємо на хід з їхнього боку", – заявив Скуркевич.

Міністр наголосив, що для Польщі зараз найголовніше – зміцнення східного флангу НАТО.

Скуркевича також запитали, чому навчання польських військових на пускових установках Patriot має тривати набагато довше. За словами політика, у випадку з польськими "Патріотами" йдеться про більш досконалу, набагато новішу за німецьку техніку.

Польща пропонує Німеччині розгорнути Patriot в Україні

Після інциденту з падінням ракети в Польщі неподалік від українського кордону Німеччина запропонувала Варшаві посилити ППО системами Patriot. Варшава прийняла цю пропозицію від Берліна.

Однак пізніше міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив, що Німеччина повинна передати комплекти Україні, а не Польщі. " Після наступних ракетних обстрілів з боку Росії я звернувся до німецької сторони, щоб запропоновані Польщі батареї Patriot були передані Україні та розміщені на західному кордоні. Це захистить Україну від нових жертв і знеструмлень і підвищить безпеку на нашому східному кордоні", – сказав він.

Голова правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський також заявив, що Німеччина краще б передала Україні системи Patriot.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький підтримав ідею розгорнути Patriot з українського боку кордону.

Своєю чергою, керівниця МЗС Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що можливість розгорнути Patriot за межами території країн-членів НАТО треба обговорити з іншими членами Альянсу.

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