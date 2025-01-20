"М'ясорубка людей": радник Трампа відповів, чи готовий Зеленський до переговорів

Президент Володимир Зеленський згоден працювати над початоком переговорів із Росією.

Про це заявив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц в інтерв'ю CBS News.

"Президент Трамп чітко каже, що цю війну потрібно припинити. Я вважаю, що всі мають погодитися з цим. І фактично, Зеленський навіть заходить у кімнату і каже, що ми готові працювати з вами, президенте Трамп, щоб зупинити цю війну", – каже Волтц.

Радник Трампа порівняв війну в Україні з окопною війною часів Першої світової "з буквально м’ясорубкою людей" і з наслідками ескалації Третьої світової війни.

"І ескалація розширюється, Північна Корея зараз надсилає десятки тисяч солтатів, Південна Корея дуже засмучена та говорить про те, щоб якось залучитися. Цей конфлікт потрібно припинити, і президент Трамп дуже чітко це сказав і має намір це зробити", – підсумував Майк Волтц.

Раніше Майк Волтц назвав три ключові питання для припинення війни в Україні.

Також ми писали, як конгресмен Майк Волтц ставиться до України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.