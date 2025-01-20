"М'ясорубка людей": радник Трампа відповів, чи готовий Зеленський до переговорів

Трамп назвав події на українському фронті "окопною війною часів Першої світової" та "м'ясорубкою людей".
Президент Володимир Зеленський згоден працювати над початоком переговорів із Росією.
Про це заявив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц в інтерв'ю CBS News.
"Президент Трамп чітко каже, що цю війну потрібно припинити. Я вважаю, що всі мають погодитися з цим. І фактично, Зеленський навіть заходить у кімнату і каже, що ми готові працювати з вами, президенте Трамп, щоб зупинити цю війну", – каже Волтц.
Радник Трампа порівняв війну в Україні з окопною війною часів Першої світової "з буквально м’ясорубкою людей" і з наслідками ескалації Третьої світової війни.
"І ескалація розширюється, Північна Корея зараз надсилає десятки тисяч солтатів, Південна Корея дуже засмучена та говорить про те, щоб якось залучитися. Цей конфлікт потрібно припинити, і президент Трамп дуже чітко це сказав і має намір це зробити", – підсумував Майк Волтц.
Раніше Майк Волтц назвав три ключові питання для припинення війни в Україні.
Також ми писали, як конгресмен Майк Волтц ставиться до України.
Читайте також:
- Клан Трампа: кого новообраний президент США може привести до влади
- У Німеччині побоюються, що Трамп влаштує диктатуру
- Готовність Трампа зустрітися з Путіним може видаватися послабленням позиції США – Портников