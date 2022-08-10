"Мабуть, недопалок": у російському Єйську після вибухів масштабно горить нафтосховище (фото, відео)

У Росії в одному з міст сталася пожежа на території нафтосховища.

У Мережі поширюється відео та фото після вибухів у російському місті Єйськ, яке розташоване за 30 км від Маріуполя через Азовське море.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, Єйськ те саме місто, звідки окупанти планують завозити БК до Маріупольського порту.

"В російському Єйську, що майже напроти Маріуполя через Азов за 30 км - раптом теж бавовна зранку. Палає нафтосховище. Мабуть, теж хтось невдало кинув недопалок", - написав він.

Андрющенко уточнив, що в Єйську, окрім порту є вантажний авіатермінал.

"Тому така раптова пожежа може бути цілком не раптовою", - підсумував Андрющенко.

Зауважимо, що російські пропагандистські ЗМІ традиційно брешуть про інцидент. Займання на нафтобазі вони виправдовують мовляв "пожежею на складі магазину побутової техніки".

Нагадаємо, військовий експерт припустив, що могло "спалити" аеродром окупантів у Криму.

Читайте також: