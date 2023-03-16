Мачусі, яка знімала смертельні муки 3-річного пасинка, винесли вирок: скільки їй світить за ґратами

Інцидент стався майже два роки тому.

У Джексдейлі, що у графстві Ноттінгемшир, Велика Британія, 23-річна мачуха знімала свого 3-річного пасинка, поки він помирав на підлозі.

Інцидент стався 7 серпня 2021 року. Тоді жінка фіксувала на відео, як дитина корчиться від болю внаслідок жахливої травми голови. Вона надсилала кадри батьку малюка замість того, щоб викликати швидку.

Тоді жінка стверджувала, що дитина нібито сама впала зі стільця. Втім, медичні експерти знайшли на тілі хлопчика багато травм, зокрема перелом черепа і руки. Лейлу звинуватили у тому, що вона била 3-річного пасинка, який до того ж хворів на аутизм.

16 березня суд виніс вирок. Як пише Daily Mail, Лейлу Боррінгтон засуджено до 15 років ув'язнення за ненавмисне вбивство.

Присяжним показали кадри, зняті Лейлою, на яких маленький хлопчик лежав на правому боці і стогнав, витягнувши руки перед собою. Мачуха взяла ліву руку хлопчика, підняла її та впустила на підлогу, а потім продовжила знімати, як він нерухомо лежить на килимі у вітальні.

Нагадаємо, в Австралії трирічний хлопчик трагічно загинув після того, як батько випадково переїхав його газонокосаркою. Дитина отримала серйозні травми від ножів машини.

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