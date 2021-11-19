Мадагаскар охопив жахливий голод: люди їдять сарану і кактуси, щоб вижити

Мадагаскар охопив жахливий голод: люди їдять сарану і кактуси, щоб вижити

Унаслідок посухи понад 1,3 млн осіб зіткнулися з проблемою сильного голоду, у тому числі близько 30 000 осіб – із загрозливими для життя умовами.

Від голоду на Мадагаскарі, до якого призвела надзвичайна посуха, страждають 1,3 млн осіб, люди їдять кактуси та сарану.

Про це заявив координатор гуманітарної допомоги ООН для Мадагаскару Ісса Саного, - пише Укрінформ.

Наслідки найсильнішої за останні 40 років посухи в поєднанні з піщаними бурями та нашестям шкідників практично унеможливили для жителів півдня острова вирощувати власні харчові продукти вже щонайменше три роки.

Унаслідок посухи понад 1,3 млн осіб зіткнулися з проблемою сильного голоду, у тому числі близько 30 000 осіб – із загрозливими для життя умовами.

"Жінки, діти, сім’ї їдять кактуси чи сарану, аби вижити через цю посуху, більш як пів мільйона дітей страждають від гострого недоїдання, - сказав він. – І це відбувається в країні та регіоні, які наймеш причетні до зміни клімату".

Криза змусила батьків забирати дітей зі школи, щоб вони допомагали шукати їжу та воду, розповів він.

Деяким родинам довелося продати все своє особисте майно, аж до каструль і сковорідок, аби купити невелику кількість їжі, якої їм не вистачить надовго, сказав Саного.

"Світ повинен діяти вже зараз, щоб допомогти цим сім'ям", додав він.

Раніше в ООН закликали країни допомогти уникнути масового голоду в Афганістані.

Читайте також:

Новини світу: Кім Чен Ин повідомив, що Північній Кореї загрожує голод