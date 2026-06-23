Мадяр анонсував звільнення генпрокурора Угорщини та натякнув на зв'язок зі справою "Ощадбанку"

Петер Мадяр / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що призначений за часів експрем’єра Орбана генпрокурор країни незабаром піде у відставку та натякнув, що це може бути пов’язано зі справою щодо затримання інкасаторів «Ощадбанку».

Про це пише угорське видання HVG.

За словами Мадяра, для відставки генпрокурора Угорщини не треба спеціальних кроків, бо той невдовзі з власної ініціативи піде у відставку.

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На уточнювальне запитання, чи це якось пов’язано зі скандалом із затриманням інкасаторів українського «Ощадбанку», Мадяр відповів: «Може бути пов’язано».

За тиждень до цього Мадяр анонсував розслідування у зв’язку з діями окремих угорських органів щодо захоплення українських інкасаторів та коштів «Ощадбанку» у березні 2026 року.

Нагадаємо, 6 травня угорська сторона повернула Україні гроші та цінності «Ощадбанку», які з часу затримання інкасаторів залишались в Угорщині.

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