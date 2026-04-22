Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію?: майбутній прем’єр ошелешив заявою

Петер Мадяр зробив нову заяву / © Associated Press

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр захотів «повернути Австро-Угорську імперію на карту світу». Він заявив, що прагне максимально поглиблювати співпрацю з Австрією та країнами Центральної Європи.

Це необхідно Мадяру для сильної позиції у Брюсселі. Про це пише Politico.

Заява Петера Мадяра про співпрацю Угорщини та Австрії

Майбутній лідер Угорщини Петер Мадяр прагне відновити вплив Центральної Європи, акцентуючи на імперському минулому країн. Він заявив, що хоче поглибити зв’язки із сусідніми державами.

Особливо з Австрією, з якою Угорщина має міцні економічні зв’язки та спільну історію, яка сягає часів Австро-Угорщини 19 століття.

«Ми колись мали спільну країну, а Австрія є ключовим економічним партнером Угорщини. Я хотів би зміцнити відносини між Угорщиною та Австрією з історичних, а також з культурних та економічних причин», — заявляв Мадяр на початку квітня.

Мадяр переміг Орбана і завдяки тому, що пообіцяв переглянути відносини Угорщини з ЄС. Однак йому хочеться зробити це завдяки блоку центральноєвропейських країн, що розділяють погляди, історію, економічні інтереси та консервативну позицію.

На пресконференції Мадяр у загальних рисах окреслив, яким би міг бути такий блок. Зокрема, він запропонував об’єднати Вишеградську групу (неформальний альянс Угорщини, Польщі, Чехії та Словаччини — ред.) з форматом Славкова (Австрія, Чехія та Словаччина — ред.).

«Я вважаю, що це в інтересах кожної країни, включаючи Австрію та Угорщину», — заявив Мадяр.

Одними з перших робочих поїздок Петера Мадяра будуть візити до Варшави та Відня.

Австрія схвально ставиться до планів Мадяра. Високопоставлений австрійський дипломат на умовах анонімності повідомив, що вкрай логічно зміцнювати співпрацю між державами Центральної Європи в межах ЄС за зразком моделі Бенілюксу.

«Ми всі — держави приблизно однакового розміру з багатьма спільними інтересами, і разом ми були б більш релевантними з погляду можливості голосування», — заявив неназваний дипломат.

Консервативна Австрія давно хотіла глибшої співпраці з Угорщиною. На початку 2000-х років спроба союзу провалилася. Однак тепер Угорщина має кращу позицію.

Петер Мадяр — останні новини

Нагадаємо, Україна завершила ремонт нафтопроводу «Дружба». Це відкриває шлях до отримання 90 млрд євро від ЄС. Угорщина подала заявку на постачання нафти через «Дружбу».

Очікується, що постачання нафти може розпочатися вже сьогодні, 22 квітня.

Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах звернувся до президента України Володимира Зеленського із проханням відновити роботу нафтопроводу. Україна його прохання виконала.

Нафтопровід був пошкоджений у січні 2026 року російським ударним дроном.