Мадяр назвав час відновлення роботи нафтопроводу "Дружба"

Петер Мадяр / © Associated Press

Постачання російської нафти до Угорщини трубопроводом «Дружба» може відновитися наступного тижня після багатомісячної перерви.

Про це заявив майбутній прем’єр-міністр країни Петер Мадяр з посиланням на керівництво нафтогазової компанії MOL, передає Bloomberg.

За його словами голова MOL Жолт Гернаді відвідає Росію наступного тижня, щоб обговорити постачання нафти.

«Недостатньо просто перезапустити "Дружбу". Потрібно нею отримувати нафту», — сказав Мадяр.

Нафтопровід «Дружба»: як розвивався скандал

Трубопровід, який транспортує російську нафту через Україну до Центральної Європи, не працює від січня, коли його пошкодив удар російського безпілотника.

Зупинення нафтопроводу стало предметом політичної суперечки під час виборчої кампанії в Угорщині, оскільки прем’єр-міністр Віктор Орбан, який йде у відставку після поразки на виборах, звинуватив Київ у затягуванні ремонтних робіт з політичних причин. Президент України Володимир Зеленський ці звинувачення заперечив.

Згодом Орбан заявив, що заблокує кредит Європейського Союзу Києву в розмірі 90 мільярдів євро, доки не буде відновлено постачання нафти.

Петер Мадяр очікує, що чинний прем’єр-міністр Угорщини розблокує кредит, щойно відновиться постачання нафти.

Президент Зеленський раніше цього тижня заявив, що роботу нафтопроводу може бути відновлено до кінця цього місяця.

Нагадаємо, через два дні після парламентських виборів в Угорщині, на яких партія прем’єр-міністра Віктора Орбана програла, мешканців сусідньої країни більше не лякають «українською загрозою». Військові, які охороняли критично важливі об’єкти енергетичної інфраструктури від «нападу українців», повертаються до казарм.