Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр виступив проти фінансування України в межах наступного семирічного бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки. Він аргументував свою позицію тим, що Україна, яка не є членом ЄС, може отримати щонайменше 100 млрд євро, тоді як чисті надходження до бюджету Угорщини, за його оцінками, становитимуть лише близько 15 млрд євро.

Про це Мадяр заявив після завершення позачергового саміту ЄС у Брюсселі 26 листопада, повідомляє «Радіо Свобода».

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Глава угорського уряду пояснив, що Будапешт може отримати з наступного багаторічного бюджету Євросоюзу від 32 до 34 млрд євро. Однак після вирахування внесків Угорщини до спільного бюджету чистий обсяг надходжень становитиме приблизно 15 млрд євро.

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Водночас, за словами Мадяра, запропонована бюджетна модель передбачає виділення Україні щонайменше 100 млрд євро, хоча вона не є членом Європейського Союзу.

«У пропозиції щодо семирічного бюджету передбачено, що Україна отримала б 100 мільярдів євро. Очевидно, неприйнятно, щоб держава-член ЄС, Угорщина, отримувала в чистому вираженні 15 мільярдів євро, а країна, яка не є членом ЄС, гарантовано отримувала щонайменше 100 мільярдів євро на досить тривалий, неозорий період», — заявив угорський прем’єр.

Водночас у Євросоюзі є країни, які сплачують до спільного бюджету більше, ніж отримують із нього. Зокрема, Німеччина належить до найбільших нетто-платників.

Канцлер Фрідріх Мерц після саміту нагадав, що Берлін забезпечує приблизно чверть європейського бюджету, але повертає безпосередньо лише близько 8% його коштів.

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Угорщина проти кредиту Україні на 45 млрд євро

Мадяр також виступив проти пропозиції Європейської комісії надати Україні додатковий кредит обсягом 45 млрд євро 2027 року за участю всіх держав-членів ЄС.

Будапешт наполягає, щоб окремі країни, які не бажають долучатися до фінансування, могли відмовитися від участі в цій програмі. Такий механізм уже застосовували під час попереднього погодження фінансової допомоги Україні.

Натомість Мерц категорично не підтримує подібний підхід. Він висловив сподівання, що держави, які не хочуть брати участь у військовій допомозі Україні, принаймні погодяться фінансувати її цивільні потреби. Подібний варіант раніше підтримала Болгарія.

Однак Мадяр не погоджується і з таким компромісом. Він поставив під сумнів можливість чіткого розмежування військових і невійськових витрат України.

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«Я маю підозру, що розмежувати це буде дуже складно», — сказав угорський прем’єр.

Він також зауважив, що практично неможливо встановити, на які саме потреби буде витрачено кожен окремий євро чи цент із виділених коштів.

Як Мадяр хоче допомагати Україні

Окремо глава угорського уряду заявив, що Будапешт хоче зберегти можливість самостійно визначати, які українські проєкти та регіони фінансувати.

За його словами, пріоритетом для Угорщини мають залишатися потреби угорської національної меншини, яка проживає на Закарпатті.

«Я переконаний, що, звичайно, потрібно виявляти солідарність із країною, яка перебуває у стані війни. Однак саме та держава-член, яка дає гроші, повинна визначати, на що підуть ці гроші, як вони будуть спрямовані та в який спосіб», — наголосив Мадяр.

Він також повідомив, що під час саміту ЄС розповів європейським лідерам про свою нещодавню поїздку на Закарпаття та намір відкрити нову сторінку у відносинах між Україною й Угорщиною.

Водночас угорський прем’єр нагадав, що від початку повномасштабної війни Будапешт надав Україні допомогу на суму понад 100 млрд форинтів (близько 268 млн євро).

За його словами, йдеться, зокрема, про медичне та енергетичне обладнання, транспортні засоби й облаштування укриттів.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром на Закарпатті. Це був перший візит очільника угорського уряду до України від 2015 року. Серед головних тем переговорів — двосторонні відносини, права угорської меншини та вступ України до Євросоюзу.

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