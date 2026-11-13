Мадяр опинився у центрі гучного скандалу: в чому звинуватила його колишня дружина

Петер Мадяр / © Associated Press

Реклама

До угорської прокуратури подали дві заяви проти прем’єр-міністра Петера Мадяра. Приводом стали нещодавні свідчення його колишньої дружини, ексміністерки юстиції Юдіт Варги, яка звинуватила його у тривалому шантажі та психологічному тиску.

Про це повідомляє Magyar Nemzet.

Реклама

За даними медіа, першу заяву до Центральної слідчої прокуратури Угорщини подала колишня депутатка парламенту від партії «Фідес» Ілона Екеш. Вона вимагає перевірити прем’єр-міністра за підозрою у вимаганні та домашньому насильстві. Заява базується на повідомленнях у ЗМІ та свідченнях Юдіт Варги, які вона цього тижня дала парламентській слідчій комісії з розслідування зловживань у владі.

Реклама

У заяві йдеться, що в січні 2023 року Петер Мадяр таємно записав розмову із дружиною в їхній оселі без її згоди. За версією заявниці, від січня 2023-го до березня 2024 року він шантажував її цим записом.

Зокрема, Мадяр нібито погрожував передати аудіо правоохоронцям, домогтися ув’язнення Варги або зруйнувати їй життя, якщо вона не зупинить розлучення чи не погодиться на його умови поділу майна й опіки над дітьми.

Заявниця стверджує, що через погрози колишня міністерка мусила відкласти розлучення або пристати на невигідні умови, зазнавши через це матеріальних збитків. Тривалий психологічний тиск у зверненні називають формою психологічного терору та контролю у шлюбі.

Окремо Екеш наголошує на юридичній освіті Мадяра — на її думку, це доводить, що він діяв умисно і його вчинки становлять підвищену суспільну небезпеку.

Реклама

Колишня депутатка просить прокуратуру порушити справу, отримати січневий аудіозапис 2023 року та докази погроз. Також вона вимагає перевірити, як створювався файл, чи не вносили до нього зміни, та оцінити, наскільки були порушені особисті права потерпілої.

Другу заяву з тими ж підозрами — у вимаганні та домашньому насильстві — до столичної слідчої прокуратури подав колишній член партії «Фідес» Іштван Теньї-молодший. У документі, з яким ознайомилося видання Magyar Nemzet, зазначається, що звинувачення Юдіт Варги на парламентських слуханнях достатньо серйозні, щоб відкрити кримінальне провадження. Теньї-молодший закликав прокурорів перевірити ці факти та вжити необхідних заходів у межах розслідування.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розповів, що його прадід Ерьош Лайош походив із Мукачева на Закарпатті, де працював окружним нотарем.

Новини партнерів

Новини партнерів