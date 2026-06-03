Мадяр почав масштабні звільнення в МЗС Угорщини: під ударом команда Сіярто

Чиновники з команди Сіярто потрапили під звільнення / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр продовжує швидку та активну боротьбу проти старого уряду країни. Після Віктора Орбана він узявся за ексміністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто. Зокрема, Мадяр масово звільняє чиновників МЗС, які працювали з Петером Сіярто.

Про це повідомляє парламентський держсекретар МЗС Угорщини Дьєрдь Велкі.

Мадяр почав звільняти всіх чиновників, які працювали з Сіярто

Дьєрдь Велкі повідомив, що новий уряд почав масово звільняти співробітників міністерства закордонних справ, які працювали з колишнім головою відомства Петером Сіярто. Зокрема, було звільнено вже 45 людей.

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«Останніми тижнями ми також розпочали внутрішній аудит та інституційну реорганізацію в Міністерстві закордонних справ. У межах цього процесу ми ухвалили рішення ініціювати розірвання трудових відносин за взаємною згодою з 45 держслужбовцями», — повідомив Велкі.

З понад 1000 співробітників звільнення зачепили кілька десятків людей. Ці люди за керівництва Сіярто брали участь у політичному управлінні МЗС Угорщини.

«Вони безпосередньо брали участь у процесі, унаслідок якого Угорщина втратила свою репутацію, втратила довіру союзників, опинилася на периферії Європейського Союзу і позбулася довіри в очах своїх найважливіших партнерів».

З кожним звільненим працівником зустрілися та пояснили причину такого рішення. 38 чиновників прийняли пропозицію піти у відставку. Велкі додав, що це не «чистка», а людяне ставлення і підтримка для тих, хто щодня страждав від того, що відбувалося в угорському МЗС.

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За словами держсекретаря МЗС Угорщини, мета нового уряду країни — розбудова нової дипломатії, яка заслуговує на довіру, служить суспільному благу і справжнім інтересам країни та народу.

Петер Мадяр: останні новини

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вимагає добровільної відставки президента Тамаша Шуйока, звинувативши його у бездіяльності, мовчанні під час суспільних криз та «зраді Угорської Республіки».

Після переговорів із главою держави та міністром юстиції 2 червня Мадяр заявив, що у разі відмови Шуйока уряд протягом місяця внесе зміни до Основного закону. Це дозволить створити правові механізми для примусового усунення президента та «всіх маріонеток», а також розширити участь громадян в обранні глави держави з метою відновлення демократії.

Прем’єр наголосив, що інституція президентства має повернути свій авторитет і не може належати окремим політикам, як-от Шуйоку чи експрем’єру Віктору Орбану. За словами Мадяра, під час особистої розмови президент не зміг чітко пояснити причини перебування на посаді та виправдовував своє ігнорування погроз на адресу активістів і журналістів тим, що це «політична позиція» та частина виборчої кампанії.

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Попри критику, Тамаш Шуйок заявив у соцмережах, що не збирається залишати посаду, наполягає на конституційній процедурі та очікує висновку Венеційської комісії.

Керівна партія «Тиса» подала до парламенту законопроєкт «Шістнадцята поправка до Основного Закону Угорщини», що передбачає обмеження перебування на посаді прем’єр-міністра двома термінами. Ініціаторами документа виступили депутати фракції Мартон Меллетей-Барна та Іштван Хантоші.

Запропонована норма забороняє обирати очільником уряду особу, яка вже обіймала цю посаду загалом вісім років або більше, враховуючи всі мандати після 2 травня 1990 року (навіть із перервами). Таке конституційне обмеження остаточно унеможливить повернення Віктора Орбана на посаду прем’єр-міністра Угорщини.

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