- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 205
- Час на прочитання
- 2 хв
Мадяр показав результати українських ударів по території Росії
Серпень став місяцем ударів по російській нафтовій інфраструктурі.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді в Telegram.
Українські Сили безпілотних систем у серпні здійснили 17 успішних атак на російські нафтопереробні заводи (НПЗ), нафтосховища та інші об’єкти енергетичної інфраструктури.
«17 миттєвостей серпня (НПЗ). Підсумки вояжу Птахів СБС хробачими нафто-наливайками», — написав «Мадяр».
За даними групи «Жало Птахів», зокрема, 14-го полку СБС та групи «Граф», удари були завдані щонайменше по 17 об’єктах. Рязанський НПЗ, база ПММ «ЕРТАН», НПЗ «Албашнєфть», НПС «УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» тощо.
Майже кожного дня впродовж місяця 14 полк здійснювалися атаки.
2 серпня: Рязанський НПЗ;
3 серпня: База ПММ АЕ «СОЧІ»;
7 серпня: Афіпський НПЗ (спільно з ГУР);
8 серпня: База ПММ «ЕРТАН»;
10 серпня: Саратовський НПЗ;
12 серпня: НПС «УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (спільно з ГУР);
14 серпня: Волгоградський НПЗ (спільно з ГУР);
16 серпня: АТ «Невинномиський азот» (спільно з іншою складовою СОУ);
18 серпня: НПС «Нікольське-ТРАНСНЕФТЬ»;
20 серпня: Новошахтинський НПЗ (група «Граф»);
21 серпня: НПС «УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (спільно з ГУР);
22 серпня: НПЗ Албашнєфть (група «Граф» спільно з ГУР);
24 серпня: Сизранський НПЗ (спільно з ССО);
28 серпня: Куйбишевський НПЗ (спільно з ССО);
28 серпня: Афіпський НПЗ (спільно з ГУР);
30 серпня: Краснодарський НПЗ (спільно з ССО);
30 серпня: Сизранський НПЗ (спільно з ССО).
У повідомленні зазначається, що атаки проводилися як самостійно, так і у співпраці з іншими українськими силами, зокрема ГУР та ССО.
Зазначимо, що українські Сили безпілотних систем здійснили удар по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області РФ. Це — частина нафтопроводу «Дружба», яким транспортують російську нафту до Європи.
Після атаки командувач СБС «Мадяр» заявив про «повний стоп перекачування нафти на невизначений термін».
Згодом стало відомо, що транспортування відновилося.
А Угорщина та Словаччина гнівно відреагували.
Пізніше прем’єр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився кремлівському очільнику Володимиру Путіну на українські удари по нафтопроводу «Дружба».