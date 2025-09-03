Мадяр показав результати українських ударів по території Росії

Реклама

Серпень став місяцем ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді в Telegram.

Українські Сили безпілотних систем у серпні здійснили 17 успішних атак на російські нафтопереробні заводи (НПЗ), нафтосховища та інші об’єкти енергетичної інфраструктури.

«17 миттєвостей серпня (НПЗ). Підсумки вояжу Птахів СБС хробачими нафто-наливайками», — написав «Мадяр».

За даними групи «Жало Птахів», зокрема, 14-го полку СБС та групи «Граф», удари були завдані щонайменше по 17 об’єктах. Рязанський НПЗ, база ПММ «ЕРТАН», НПЗ «Албашнєфть», НПС «УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» тощо.

Майже кожного дня впродовж місяця 14 полк здійснювалися атаки.

Фото: скрин відео командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді

2 серпня: Рязанський НПЗ;

3 серпня: База ПММ АЕ «СОЧІ»;

7 серпня: Афіпський НПЗ (спільно з ГУР);

8 серпня: База ПММ «ЕРТАН»;

10 серпня: Саратовський НПЗ;

12 серпня: НПС «УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (спільно з ГУР);

14 серпня: Волгоградський НПЗ (спільно з ГУР);

16 серпня: АТ «Невинномиський азот» (спільно з іншою складовою СОУ);

18 серпня: НПС «Нікольське-ТРАНСНЕФТЬ»;

20 серпня: Новошахтинський НПЗ (група «Граф»);

21 серпня: НПС «УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА» (спільно з ГУР);

22 серпня: НПЗ Албашнєфть (група «Граф» спільно з ГУР);

24 серпня: Сизранський НПЗ (спільно з ССО);

28 серпня: Куйбишевський НПЗ (спільно з ССО);

28 серпня: Афіпський НПЗ (спільно з ГУР);

30 серпня: Краснодарський НПЗ (спільно з ССО);

30 серпня: Сизранський НПЗ (спільно з ССО).

У повідомленні зазначається, що атаки проводилися як самостійно, так і у співпраці з іншими українськими силами, зокрема ГУР та ССО.

Зазначимо, що українські Сили безпілотних систем здійснили удар по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області РФ. Це — частина нафтопроводу «Дружба», яким транспортують російську нафту до Європи.

Після атаки командувач СБС «Мадяр» заявив про «повний стоп перекачування нафти на невизначений термін».

Згодом стало відомо, що транспортування відновилося.

А Угорщина та Словаччина гнівно відреагували.

Пізніше прем’єр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився кремлівському очільнику Володимиру Путіну на українські удари по нафтопроводу «Дружба».