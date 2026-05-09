Мадяр поставив ультиматум президенту Угорщини: деталі гучної заяви

В Угорщині новий прем’єр-міністр Петер Мадяр розпочав свою каденцію з політичної атаки на діючу верхівку. Відразу після складання присяги очільник уряду виступив із прямою вимогою до президента країни Тамаша Сульока скласти повноваження.

Про це пише Bloomberg.

Зустріч Мадяра із Сульоком у парламенті тривала лише кілька хвилин, проте її наслідки можуть змінити конституційний лад країни. Прем’єр-міністр закликав главу держави знайти в собі «сміливість» та покинути посаду через мовчазну згоду уряду з системними недоліками в країні.

«Настав час піти з гідністю, поки це можливо», — заявив Мадяр, звертаючись до Сульока.

Прем’єр встановив чіткий термін для виконання вимоги: заява про відставку має бути подана до 31 травня. За словами Мадяра, Сульок «ніяк» не може надалі представляти угорський народ як глава держави, оскільки не виступав проти руйнування демократичних інститутів.

Під час своєї першої промови на посаді очільника уряду Мадяр неодноразово вибачився за дії попереднього кабінету міністрів. Зокрема, йшлося про нездатність влади розслідувати напади на журналістів, тиск на громадянське суспільство та кричущі випадки жорстокого поводження з дітьми в державних будинках.

«Я прошу вибачення за нездатність розслідувати зловживання та напади на журналістів і громадянське суспільство», — наголосив прем’єр.

Він підкреслив, що недоліки колишнього уряду варіювалися від ідеологічного руйнування демократії до фізичного та психологічного насильства над неповнолітніми в державних установах, на що попередня влада заплющувала очі.

Політична сила Петера Мадяра «Тіса» отримала мандат на радикальні зміни після приголомшливої перемоги на виборах минулого місяця. Отримавши понад дві третини голосів у парламенті, партія тепер має конституційну більшість.

Також Мадяр оголосив про намір провести конституційно реформу і виправити ті викривлення в інституційній системі держави, які за 16 років зробив Орбан.

«Ми розпочнемо перегляд конституційної системи Угорщини, посилимо систему стримувань і противаг, ініціюємо обмеження кількості прем’єр-міністерських термінів», — сказав він.

Нагадаємо, в суботу, 9 травня, новим прем’єр-міністром Угорщини офіційно став Петер Мадяр. Він замінив на цій посаді Віктора Орбана, якого протягом тривалого часу вважали одним із найбільш проросійських політиків у Європейському Союзі.

Також, президент України Володимир Зеленський привітав Мадяра із початком роботи на посаді прем’єр-міністра Угорщини. У своєму зверненні Зеленський наголосив на готовності України розвивати співпрацю з Будапештом та будувати добросусідські відносини між країнами.

Також український лідер назвав символічним те, що вступ Мадяра на посаду відбувся саме 9 травня — у День Європи.

