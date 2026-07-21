Мадяр запропонував відомій шахістці очолити Угорщину: що відповіла Юдіт Полгар

Юдіт Полгар / © Getty Images

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Легендарна угорська шахістка Юдіт Полгар відмовилася балотуватися на посаду президента країни. Напередодні прем’єр-міністр Петер Мадяр заявив, що запропонує їй обійняти цю переважно церемоніальну посаду.

Про це повідомляє агентство The Guardian.

«Я вдячна за пропозицію, але не відчуваю в собі достатньо сил, щоб узяти на себе історичну відповідальність за об’єднання розділеної нації. Тому я не можу прийняти це прохання», — написала вона.

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Мадяр пояснював, що Угорщині потрібен президент, яким могли б пишатися всі громадяни, а ім’я Полгар упродовж десятиліть асоціюється з талантом і наполегливістю.

Юдіт Полгар — єдина шахістка, яка входила до десятки найкращих гравців світу та подолала позначку у 2700 рейтингових балів. Вона протягом 25 років очолювала жіночий рейтинг, а завершила кар’єру 2014 року.

Пропозиція Мадяра пролунала на тлі дострокового припинення повноважень президента Тамаша Сульока, якого призначили за часів правління Віктора Орбана.

Минулого тижня парламент Угорщини підтримав відповідну конституційну поправку. Ідею висунути Полгар раніше також підтримали 16 відомих угорців, зокрема винахідник кубика Рубіка Ерньо Рубік.

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Раніше повідомлялось, що спікерка парламенту Угорщини Агнеш Форстхоффер виконуватиме обов’язки президента країни до обрання нового. У країні набудуть чинності нові конституційні зміни, які передбачають дострокове припинення повноважень Тамаша Шуйока.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Угорщина знову заблокувала просування України до ЄС.

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