Мадяр жорстко потролив російських пропагандистів на мітингу: відео

Петер Мадяр на мітингу / © Associated Press

Лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр, якому прогнозують перемогу на виборах в Угорщині, саркастично відреагував на появу російських пропагандистів на передвиборчому мітингу в місті Надьканіжі.

Про це пише угорське видання Telex.

«Дозвольте мені привітати російські пропагандистські ЗМІ. Насолоджуйтесь свободою тут, в Угорщині — і зміною режиму також!» — сказав він, звертаючись до росіян англійською мовою.

При цьому Петер Мадяр натякнув на спробу російського впливу на вибори в Угорщині, який, за його словами, був безуспішним.

«У мене для вас, пане, погані новини — сподіваюсь, ви з перекладачем. Історія Угорщини не пишеться ні у Москві, ні у Брюсселі, ні у Вашингтоні, а тут — на угорських вулицях, угорським народом. Угорці — волелюбна нація. Вони не люблять, щоб їм вказували, як вирішувати і за кого голосувати», — сказав політик.

Під час цього жорсткого тролінгу російських пропагандистів з боку опозиційного лідера натовп на мітингу скандував гасло, яке стало символом опору радянському впливу ще під час Угорської революції 1956 року: «Ruszkik, haza» (росіяни, додому).

Петер Мадяр додав, що наступну річницю угорської революції країна може відзначати як «справді вільна, незалежна і європейська держава».

Нагадаємо, раніше видання Mirror повідомило, що російські спецслужби намагалися вплинути на вибори в Угорщині, готуючи диверсію з вибухами — так звану операцію «під чужим прапором».