- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 203
- Час на прочитання
- 1 хв
Мадяр жорстко потролив російських пропагандистів на мітингу: відео
Петер Мадяр натякнув на спробу російського впливу на вибори в Угорщині, який, за його словами, був безуспішним.
Лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр, якому прогнозують перемогу на виборах в Угорщині, саркастично відреагував на появу російських пропагандистів на передвиборчому мітингу в місті Надьканіжі.
Про це пише угорське видання Telex.
«Дозвольте мені привітати російські пропагандистські ЗМІ. Насолоджуйтесь свободою тут, в Угорщині — і зміною режиму також!» — сказав він, звертаючись до росіян англійською мовою.
При цьому Петер Мадяр натякнув на спробу російського впливу на вибори в Угорщині, який, за його словами, був безуспішним.
«У мене для вас, пане, погані новини — сподіваюсь, ви з перекладачем. Історія Угорщини не пишеться ні у Москві, ні у Брюсселі, ні у Вашингтоні, а тут — на угорських вулицях, угорським народом. Угорці — волелюбна нація. Вони не люблять, щоб їм вказували, як вирішувати і за кого голосувати», — сказав політик.
Під час цього жорсткого тролінгу російських пропагандистів з боку опозиційного лідера натовп на мітингу скандував гасло, яке стало символом опору радянському впливу ще під час Угорської революції 1956 року: «Ruszkik, haza» (росіяни, додому).
Петер Мадяр додав, що наступну річницю угорської революції країна може відзначати як «справді вільна, незалежна і європейська держава».
Нагадаємо, раніше видання Mirror повідомило, що російські спецслужби намагалися вплинути на вибори в Угорщині, готуючи диверсію з вибухами — так звану операцію «під чужим прапором».