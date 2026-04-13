Мадяр зробив гучну заяву про умови завершення війни в Україні: яка позиція Угорщини

Лідер угорської партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що Україна є жертвою війни і має виключне право самостійно визначати умови завершення конфлікту.

Про це політик повідомив 13 квітня, передає Clash Report.

Петер Мадяр наголосив, що жодна держава не має права висувати вимоги щодо умов завершення війни або примушувати Київ до територіальних поступок. За його словами, відмова від власних земель сприйматиметься всередині українського суспільства як зрада.

«Угорщина усвідомлює, що Україна є жертвою цієї війни. Згідно з Будапештським меморандумом 1994 року, захист територіальної цілісності та суверенітету України є обов’язком будь-якого українського уряду. І ніхто не має права вказувати їм, за яких умов вони повинні укласти мир», — заявив політик.

Мадяр резюмував, що рішення про підписання мирного договору має ухвалюватися виключно офіційним Києвом. Він також висловив сподівання на завершення чотирирічної війни.

Нагадаємо, в Угорщині завершилася 16-річна епоха Віктора Орбана: на виборах 12 квітня опозиційна партія «Тиса» здобула конституційну більшість (138 місць зі 199).

Після цього, Петер Мадяр став сенсацією європейської політики, але його бачення майбутнього України залишається складним і неоднозначним.

Проте угорський лідер виступив проти прискореного вступу України до ЄС після перемоги на виборах в Угорщині.

Раніше ми писали, позиція Угорщини щодо України може кардинально змінитися залежно від успіхів лідера партії-переможниці «Тиса» Петера Мадяра у внутрішній політиці. Ключовими факторами стануть добробут угорців та склад нового уряду, який сформують у травні.

Також ми писали, політик пояснив, чому Угорщина не зможе зупинити процес із виділенням кредиту ЄС для України, хоча й відмовиться від фінансової участі.