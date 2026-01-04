Мадуро доставили до Нью-Йорка: президента Венесуели готують до суду

Мадуро привезли до Нью-Йорка / © news.sky.com

Президент Венесуели Ніколас Мадуро разом із дружиною Сілією Флорес прибув до штату Нью-Йорк після затримання американськими силами у Венесуелі.

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на джерела в уряді США.

Літак із Мадуро приземлився поблизу авіабази Stewart Air National Guard Base у штаті Нью-Йорк. До цього президент Венесуели та його дружина перебували на борту американського десантного корабля USS Iwo Jima, який прямував до США.

За словами посадовців, після прибуття до аеропорту Мадуро мають гелікоптером доправити до Нью-Йорка, де його офіційно оформлять і перевезуть до Metropolitan Detention Center у Брукліні.

Очікується, що Ніколас Мадуро може з’явитися в суді вже в понеділок увечері або раніше. Саме в Metropolitan Detention Center його планують утримувати під вартою. Ця федеральна в’язниця відома жорсткими та, за словами правозахисників, «нелюдськими» умовами утримання. Раніше там перебували й інші резонансні фігуранти, зокрема наркобарон Хоакін «Ель Чапо» Ґусман і Гіслейн Максвелл.

У NBC News також повідомили, що станом на останні години Мадуро ще перебував у процесі транспортування до місця подальшого утримання.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зробив приголомшливу заяву про те, хто насправді керуватиме Венесуелою після усунення Мадуро. Він анонсував нові жорсткі кроки та пообіцяв «другу хвилю» атак в разі потреби.