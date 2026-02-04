- Дата публікації
Мадуро хоче судити ще одна країна: США просять про екстрадицію
В Аргентині відкрито справу проти венесуельського диктатора за злочини проти людяності.
Судові органи Аргентини звернулися до Сполучених Штатів із проханням про екстрадицію поваленого диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро, який від початку січня перебуває під арештом на території США. У цій південноамериканській країні Мадуро хочуть допитати у справі про злочини проти людяності, скоєні в період його правління.
Про це повідомляє Associated Press.
В Аргентині справу проти Мадуро було відкрито 2023 року після звернення кількох неурядових організацій, які подали до федеральної юстиції Аргентини масив доказів про злочини проти людяності у Венесуелі, починаючи із протестів 2014 року.
У 2024 році Федеральна апеляційна палата Буенос-Айреса підтвердила, що аргентинська юстиція компетентна продовжувати розслідування злочинів проти людяності на основі принципу універсальної юрисдикції, закріпленого в конституції Аргентини.
Тож тепер федеральний суддя Себастьян Рамос розпорядився про запит, який має оформити МЗС на адресу адміністрації президента США Дональда Трампа.
«Направити міжнародний судовий запит Сполученим Штатам Америки з метою клопотати про екстрадицію Ніколаса Мадуро Мороса, який, як передбачається, нещодавно був затриманий у Венесуелі і етапований, перебуваючи під вартою, до Сполучених Штатів Америки», — йдеться в ухвалі судді Рамоса, з якою ознайомилося агентство.
Суддя при цьому послався на положення договору про екстрадицію, укладеного між Аргентинською Республікою та Сполученими Штатами.
Нагадаємо, 3 січня США здійснили масштабну спецоперацію у Венесуелі та затримали президента країни Ніколаса Мадуро разом із його дружиною.