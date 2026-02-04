ТСН у соціальних мережах

252
2 хв

Мадуро хоче судити ще одна країна: США просять про екстрадицію

В Аргентині відкрито справу проти венесуельського диктатора за злочини проти людяності.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Ніколас Мадуро перебуває під арештом в США

Ніколас Мадуро перебуває під арештом в США / © Getty Images

Судові органи Аргентини звернулися до Сполучених Штатів із проханням про екстрадицію поваленого диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро, який від початку січня перебуває під арештом на території США. У цій південноамериканській країні Мадуро хочуть допитати у справі про злочини проти людяності, скоєні в період його правління.

Про це повідомляє Associated Press.

В Аргентині справу проти Мадуро було відкрито 2023 року після звернення кількох неурядових організацій, які подали до федеральної юстиції Аргентини масив доказів про злочини проти людяності у Венесуелі, починаючи із протестів 2014 року.

У 2024 році Федеральна апеляційна палата Буенос-Айреса підтвердила, що аргентинська юстиція компетентна продовжувати розслідування злочинів проти людяності на основі принципу універсальної юрисдикції, закріпленого в конституції Аргентини.

Тож тепер федеральний суддя Себастьян Рамос розпорядився про запит, який має оформити МЗС на адресу адміністрації президента США Дональда Трампа.

«Направити міжнародний судовий запит Сполученим Штатам Америки з метою клопотати про екстрадицію Ніколаса Мадуро Мороса, який, як передбачається, нещодавно був затриманий у Венесуелі і етапований, перебуваючи під вартою, до Сполучених Штатів Америки», — йдеться в ухвалі судді Рамоса, з якою ознайомилося агентство.

Суддя при цьому послався на положення договору про екстрадицію, укладеного між Аргентинською Республікою та Сполученими Штатами.

Нагадаємо, 3 січня США здійснили масштабну спецоперацію у Венесуелі та затримали президента країни Ніколаса Мадуро разом із його дружиною.

