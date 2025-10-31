Мадуро написав листа Путіну: про що благає венесуельський диктатор

Президент РФ Володимир Путін і президент Венесуели Ніколас Мадуро / © ТСН.ua

Внутрішні урядові документи США, отримані американською пресою, свідчать, що президент Венесуели Ніколас Мадуро активно шукає військову підтримку в Росії, Китаї та Ірані. Причина — нарощування американської військової присутності в Карибському морі та посилення тиску з боку США. Основним проханням до Москви стало термінове надання ракет, радарів та модернізація старої російської авіатехніки.

Про це пише The Washington Post.

Звернення до Кремля: «Надсилайте ракети»

Прохання до Москви було оформлене у вигляді листа до президента Володимира Путіна, який мав передати високопоставлений помічник Мадуро під час візиту до російської столиці.

У листі Мадуро просив росіян посилити протиповітряну оборону Венесуели, зокрема відремонтувати кілька раніше куплених винищувачів Су-20МК2. Серед інших запитів:

оновлення восьми двигунів і п’яти радарів у Росії;

придбання 14 комплектів, які вважаються російськими ракетами;

невизначена «логістична підтримка».

Мадуро наголосив, що саме винищувачі російського виробництва «Сухой» є «найважливішим стримувальним фактором, який має уряд Венесуели перед загрозою війни». Він також попросив у Росії «середньостроковий план фінансування на три роки» через державний оборонний конгломерат «Ростех».

Ідеологічний союз проти США

Паралельно Мадуро звернувся з листом і до голови Китаю Сі Цзіньпіна, домагаючись «розширеного військового співробітництва» для протидії «ескалації між США та Венесуелою». У своєму посланні до Пекіна Мадуро намагався змінити фокус на ідеологічну близькість.

«У посланні Мадуро підкреслив серйозність сприйнятої ним американської агресії в Карибському морі, виставляючи військові дії США проти Венесуели як дії проти Китаю через їхню спільну ідеологію», — зазначено в документах США.

Крім того, міністр транспорту Венесуели координував постачання військового обладнання і дронів з Ірану. Зокрема, йшлося про «обладнання для пасивного виявлення», «глушники GPS» і, ймовірно, «дрони з дальністю польоту 1000 км».

Стриманість Москви та «перемога» для Путіна

Попри публічні заяви, що Москва «поважає суверенітет Венесуели», її інтерес і можливості для підтримки Мадуро зараз можуть бути меншими, ніж у минулі роки. Затиснута війною в Україні, Росія, схоже, не готова до значного військового стрибка через Атлантику. Ба більше, експерти вважають, що ця ескалація навіть вигідна Путіну.

«Те, що ми перекинули понад 10% наших військово-морських сил до Карибського моря, у певному сенсі вже є перемогою для Путіна», — заявив колишній посол США у Венесуелі Джеймс Сторі.

Він пояснив, що відновлення уваги Вашингтона до Західної півкулі відвертає увагу США від війни в Україні, що грає на руку Кремлю.

Росія, як і раніше, має значні інвестиції у нафтовий і газовий сектори Венесуели, але експерти вказують, що нових вкладень майже немає.

Нагадаємо, США готуються бомбардувати Венесуелу. Вже визначені потенційні цілі — порти, аеропорти та бази, залучені в наркоторгівлю. Але остаточне рішення щодо бомбардувань залишається за президентом Трампом і наразі не ухвалене.