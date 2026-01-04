Мадуро схопили за крок від броньованого укриття: Axios розкрив вражальні деталі операції

Захоплений венесуельський диктатор Ніколас Мадуро / © Associated Press

Операція із захоплення Ніколаса Мадуро готувалася місяцями і нагадувала сюжет шпигунського трилера. А для штурму американські спецпризначенці побудували точну копію резиденції Мадуро, щоб відпрацювати кожен рух під час захоплення венесуельського диктатора.

Видання Axios опублікувало ексклюзивні подробиці того, як готувалася і проходила ця зухвала місія.

Наказ про початок операції надійшов о 22:46 п’ятниці за східним часом. Дональд Трамп надіслав коротке повідомлення: «Успіху і з Богом». Ці слова запустили в небо 150 літаків і змінили історію Венесуели.

Шпигуни в оточенні та знання про улюбленців

Підготовка почалася задовго до штурму. За даними джерел, невелика група агентів ЦРУ була інтегрована у Венесуелу ще в серпні 2025 року.

Їхня робота забезпечила «надзвичайне розуміння» життя Мадуро. Американці знали все:

де він ночує і куди подорожує;

що він їсть і що одягає;

навіть звички його домашніх тварин.

Репетиція на макеті «фортеці»

Поки агенти збирали дані, спецпризначенці США тренувалися на спеціально збудованому полігоні.

«Вони насправді побудували будинок, ідентичний тому, в який вони увійшли, з усіма сейфами», — розповів Трамп.

Операцію планували провести на чотири дні раніше, але її відклали через погану погоду.

Хроніка штурму: 100 футів над морем

У ніч атаки гелікоптери з «групою вилучення» (спецназ та агенти ФБР) летіли над Карибським морем на висоті всього 30 метрів, щоб уникнути радарів.

В небі їх прикривали винищувачі, бомбардувальники та дрони, які знищили системи ППО на шляху. У районі резиденції Мадуро американці дистанційно відімкнули електроенергію, зануривши все у темряву.

Під час наближення вертольоти потрапили під обстріл. Один гелікоптер отримав пошкодження, але зміг продовжити політ.

47 секунд до «панічної кімнати»

Дональд Трамп спостерігав за штурмом у прямому ефірі зі своєї резиденції Мар-а-Лаго.

Спецпризначенці прорвали оборону і увірвалися в будинок. Мадуро та його дружина Сілія Флорес намагалися втекти до броньованої кімнати безпеки.

Група захоплення мала з собою газові різаки, щоб зрізати сталеві двері, але вони не знадобилися — диктатора схопили до того, як він встиг зачинитися.

Евакуація та наслідки

Відхід групи супроводжувався численними перестрілками, але жоден американський військовий не загинув, лише кілька отримали поранення. Кількість жертв з боку венесуельців наразі невідома.

О 3:29 ранку за місцевим часом група вже поверталася до США, а згодом з’явилося фото Мадуро із зав’язаними очима на борту десантного корабля USS Iwo Jima. Тепер на нього чекає суд та «американське правосуддя».

Нагадаємо, затриманого у Венесуелі президента Ніколаса Мадуро доставили до Нью-Йорка. Він має постати перед судом уже найближчим часом.