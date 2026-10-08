Мадуро та його дружині готують нові звинувачення у США: йдеться про катування американців

Мадуро / © Associated Press

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Колишньому президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Силії Флорес можуть висунути нові кримінальні обвинувачення у США — цього разу через ймовірні катування американців, яких утримували під вартою у Венесуелі.

Про це повідомляє CNN з посиланням на кількох людей, ознайомлених із перебігом розслідування. Оголошення нових обвинувачень може відбутися вже 8 жовтня.

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Нові епізоди стосуються понад десятка громадян США, яких американська влада вважає незаконно затриманими у венесуельських в’язницях за часів правління Мадуро.

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Слідчі також обговорювали можливість висунення обвинувачень ще кільком особам, яких підозрюють у причетності до катувань американців.

Деякі колишні ув’язнені раніше розповідали про жорстоке поводження у венесуельських тюрмах. Зокрема, йшлося про катування водою, удари струмом, погрози сексуальним насильством, застосування психоактивних речовин та тривале одиночне ув’язнення.

Мадуро і Флорес нині перебувають під вартою в Нью-Йорку. Раніше вони не визнали себе винними у справах, пов’язаних із наркотрафіком та іншими звинуваченнями.

Нагадаємо, президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину захопили 3 січня під час спецоперації США в Каракасі.

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