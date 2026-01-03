Мадуро та його дружині висунули звинувачення у США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес / © Associated Press

Венесуельському диктаторові Ніколасу Мадуро та його дружині, Сілії Флорес, висунуто звинувачення в Південному окрузі Нью-Йорка. Подружжя звинувачують у змові з метою наркотероризму, постачанні кокаїну, а також зберіганні зброї та вибухівки, що могла бути використана проти Сполучених Штатів.

Про це повідомила генеральна прокурорка США Памела Бонді у своєму дописі в мережі Х.

«Незабаром вони зіткнуться з повним гнівом американського правосуддя на американській землі в американських судах», — написала вона.

Генпрокурорка від імені Мінюсту США подякувала президенту Трампу «за сміливість вимагати відповідальності від імені американського народу».

Памела Бонді також відзначила хоробрість американських військових, які провели, за її словами, «неймовірну та надзвичайно успішну місію із затримання двох ймовірних міжнародних наркоторговців».

Нагадаємо, раніше президента США Дональд Трамп повідомив, що президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину затримали і вивезли з країни. Окрім того, США успішно здійснили широкомасштабний удар по території латиноамериканської країни.