BBC: Мадуро та його дружину доставили до федерального СІЗО у Нью-Йорку

Венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у нью-йоркському районі Бруклін.

Про це повідомляє BBC.

За даними журналістів, автоколону, пов’язану з перевезенням Мадуро, помітили поблизу штаб-квартири DEA на Мангеттені. Згодом транспорт повернувся до вертолітного майданчика, де Мадуро та його дружину посадили у гелікоптер.

Повідомляється, що три гелікоптери пролетіли вздовж річки Гудзон, проминувши Статую Свободи, після чого, ймовірно, здійснили посадку безпосередньо на території Metropolitan Detention Center у Брукліні.

Офіційні коментарі американських правоохоронних органів щодо подальших процесуальних дій наразі відсутні.

