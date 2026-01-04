ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
359
Час на прочитання
1 хв

BBC: Мадуро та його дружину доставили до федерального СІЗО у Нью-Йорку

Ніколаса Мадуро та його дружину доставили до Metropolitan Detention Center у Брукліні після спецоперації США — що відомо про перевезення та місце утримання.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Мадуро у США

Мадуро у США / © фото з соцмереж

Венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у нью-йоркському районі Бруклін.

Про це повідомляє BBC.

За даними журналістів, автоколону, пов’язану з перевезенням Мадуро, помітили поблизу штаб-квартири DEA на Мангеттені. Згодом транспорт повернувся до вертолітного майданчика, де Мадуро та його дружину посадили у гелікоптер.

Повідомляється, що три гелікоптери пролетіли вздовж річки Гудзон, проминувши Статую Свободи, після чого, ймовірно, здійснили посадку безпосередньо на території Metropolitan Detention Center у Брукліні.

Офіційні коментарі американських правоохоронних органів щодо подальших процесуальних дій наразі відсутні.

Нагадаємо, що Мадуро доставили до Нью-Йорка: президента Венесуели готують до суду.

Дата публікації
Кількість переглядів
359
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie