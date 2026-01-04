- Дата публікації
BBC: Мадуро та його дружину доставили до федерального СІЗО у Нью-Йорку
Ніколаса Мадуро та його дружину доставили до Metropolitan Detention Center у Брукліні після спецоперації США — що відомо про перевезення та місце утримання.
Венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у нью-йоркському районі Бруклін.
Про це повідомляє BBC.
За даними журналістів, автоколону, пов’язану з перевезенням Мадуро, помітили поблизу штаб-квартири DEA на Мангеттені. Згодом транспорт повернувся до вертолітного майданчика, де Мадуро та його дружину посадили у гелікоптер.
Повідомляється, що три гелікоптери пролетіли вздовж річки Гудзон, проминувши Статую Свободи, після чого, ймовірно, здійснили посадку безпосередньо на території Metropolitan Detention Center у Брукліні.
Офіційні коментарі американських правоохоронних органів щодо подальших процесуальних дій наразі відсутні.
