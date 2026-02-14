Мадуро у полоні та мрії про Гренландію: Білий дім випустив провокативні валентинки (фото)

Білий дім опублікував серію політичних листівок до 14 лютого / © Associated Press

До Дня святого Валентина пресслужба Білого дому опублікувала серію провокативних «валентинок», присвячених політиці адміністрації Трампа.

Допис з листівками опублікували в соцмережі Х.

Всього опубліковано чотири валентинки. На одній із них — диктатор Венесуели Ніколас Мадуро із зав’язаними очима й руками після того, як його захопили в полон американські військові. Підпис до картинки: «Ти захопив моє серце».

На ще одній листівці зображено сенатора-демократа Кріса Ван Голлена і мігрантом Кілмаром Абрего Гарсією — якого помилково депортували зі США до Сальвадору, до найгіршої в’язниці світу.

І іронічний підпис до листівки: «Моя любов до тебе така ж сильна, як любов демократів до нелегальних іммігрантів. Я б пролетів 1537 миль, щоб випити з тобою».

Звісно, не обійшлося і без такої жаданої для Трампа Гренландії. Надпис до цієї листівки просто «в ціль» визначає відносини між Штатами і Гренландією — «Час визначити наші стосунки».

На останній валентинці — президент США зі своїй указом у руках, в якому обігруються числа 45 і 47. Це порядок президентських термінів Трампа.

