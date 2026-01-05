- Дата публікації
Мадуро у США звинувачують у наркотероризмі та зберіганні зброї — NBC News
Президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині у США планують офіційно висунути обвинувачення у наркотероризмі, а також незаконному зберіганні зброї та вибухових речовин.
Президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Силії Флорес у США мають офіційно висунути низку тяжких кримінальних звинувачень, серед яких — наркотероризм та незаконне зберігання зброї.
Як повідомляє NBC News, під час першого судового засідання у федеральному суді штату Нью-Йорк американська прокуратура планує оголосити обвинувачення Мадуро та його дружині у наркотероризмі, зберіганні вогнепальної зброї та вибухових пристроїв.
За даними телеканалу, ці звинувачення пов’язані з діяльністю, яку американська сторона розцінює як участь у міжнародних злочинних мережах, що поєднують наркоторгівлю та насильницькі методи впливу.
Інформацію про характер звинувачень також підтвердила газета The New York Times. Очікується, що суд розглядатиме справу в межах федеральної юрисдикції США.
Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Мадуро та його дружину було доставлено до Нью-Йорка після спецоперації США, і найближчим часом вони мають постати перед судом.
Нагадаємо, влада у Венесуелі офіційно перейшла до рук найближчої соратниці Ніколаса Мадуро. Верховний суд країни в суботу, 3 січня, видав постанову, якою зобов’язав віцепрезидентку Делсі Родрігес очолити державу в умовах кризи.
Водночас Трамп поспішив заявити, що Родрігес буде лояльною до Вашингтона, проте вона відмовилася коритися США, назвавши американців окупантами, а їхні дії – варварством.