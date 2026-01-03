Мадуро захопили та вивезли з країни: яка його доля

Мадуро / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп заявив про проведення спецоперації, внаслідок якої венесуельський лідер та його дружина були захоплені й виведені з країни.

Журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс з посиланням на джерела повідомила, що Мадуро захопили бійці американського елітного підрозділу «Дельта». Спецпідрозділ відповідав за операцію 2019 року, в результаті якої був ліквідований колишній лідер «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

Утім, де зараз перебуває венесуельський президент зі своєю дружиною, не знає ніхто.

Відомо, що Штати не зазнали втрат серед особового складу під час військової операції на території Венесуели.

Своєю чергою заступник держсекретаря США Крістофер Ландау заявив, що Ніколас Мадуро «постане перед правосуддям за свої злочини».

Нагадаємо, Спочатку США офіційно не повідомляли про військову операцію у Венесуелі. ЗМІ повідомляли, що в країні Південної Америки було атаковано всі військові бази. Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про запровадження надзвичайного стану.

Телеканал CBS News із посиланням на джерела повідомляв, що Дональд Трамп віддав наказ про удари по Венесуелі за кілька днів. Операцію могли провести після Різдва, проте перенесли через погодні умови.