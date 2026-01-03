Мадуро затримали для суду в США: перші деталі американської спецоперації

Ніколас Мадуро / © Associated Press

США заарештували президента Венесуели Ніколаса Мадуро для суду на території Америки.

Про це повідомив сенатор-республіканець штату Юта Майк Лі, який стверджує, що розмовляв з держсекретарем Марко Рубіо.

«Він (Рубіо — Ред.) повідомив мені, що Мадуро заарештували американські військовослужбовці для суду за кримінальними звинуваченнями в Сполучених Штатах. Бойові дії, що сталися, були спрямовані для захисту тих, хто виконував ордер на арешт», — написав американський сенатор.

З його слів, ймовірно, ці дії підпадають «під невід’ємні повноваження президента» згідно зі статтею II Конституції щодо захисту американського персоналу «від фактичного або неминучого нападу».

Зазначається, що не варто очікувати подальших дій у Венесуелі, оскільки Мадуро перебуває під вартою в США.

Тим часом The Times повідомляє, що віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес під час виступу на державному телебаченні заявила, що місцеперебування Мадуро та його дружини невідоме. Вона попросила президента США Дональда Трампа надати докази того, що вони живі.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що Мадуро затримали і вивезли з країни разом з дружиною. З його слів, Штати успішно здійснили широкомасштабний удар по Венесуелі. Операцію, каже він, було проведено спільно з правоохоронними органами США.

Джерела Sky News повідомили, що нібито США захопили Мадуро в результаті переговорів. Інсайдери у венесуельській опозиції повідомили, що усе було «домовленим виходом».

