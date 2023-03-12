"Мафіозна держава": експерти пояснили, чому у РФ почали масово позбуватися олігархів та політиків 

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну загадковим чином загинуло до 40 топ-чиновників Росії – політиків, військових і бізнесменів. Зазвичай, їхню смерть у РФ вважали самогубством, але експерти вважають, що це може свідчити про "тіньову та криваву руку Кремля".

Про це пише The Sun з посиланням на експертів.

Видання пише, що Путін керує "мафіозною" державою, в якій вбивство є інструментом, який використовується для перемоги над його ворогами та залякування його неспокійних союзників, щоб вони трималися у "вузді".

"Будь-кого, кого вважають потенційною загрозою, схоже, приваблює відчинене вікно", - сказав Джон Світ, полковник розвідки армії США у відставці.

Професор Ентоні Гліс, експерт з розвідки з Букінгемського університету, сказав, що загибелі ворогів і союзників Кремля - це "курс поведінки для Путіна".

"Наскільки ми можемо судити, є два типи жертв: ті, хто виступає проти путінської політики щодо України, часто пов'язані з великими російськими корпораціями. І ті, хто вірить Путіну, обдурили його, олігархи зі світу бізнесу, які взяли гроші, але не виконали його розпорядження, або зберегли гроші, не призначені для них, або виступили проти нього політично, а можливо, і те, й інше", - пояснив професор Гліс.

Водночас аналітики не можуть точно відповісти, чи є ці загибелі - "політичними" вбивствами опонентів, які могли задумати змову з метою позбутися Путіна, чи вбивствами "мафії", покликаними "спонукати" тих, хто забрав путінське золото, не збитися з шляху, щоб вони виконували накази Путіна.

"Смерть завжди поруч, щоб нагадати дружкам Путіна про їхні обов'язки", - йдеться в повідомленні.

Наприкінець експерти додали: "Історія 20-го століття говорить нам, що важко позбутися диктаторів, і Путін не є винятком. Жодна частина його мафіозного картелю мало сильна, щоб позбутися його — і це задумано".

Нагадаємо, останніми місяцями за дивних обставин померли кілька високопосадовців, деякі з них були вбиті разом із сім'ями. Так, у російському місті Нижній Новгород у власній елітній квартирі було виявлено мертвими російського мільярдера Василя Мельникова та його сім’ю. Усі загинули від ножових ран.

Крім того, знайшли мертвим генерального директора компанії-підрядника російського монополіста "Газпром", Юрія Воронова.

Також знайшли мертвим в елітному селищі Ленінське Ленінградської області 61-річного заступника генерального директора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" (казначейство компанії) із корпоративної безпеки. Про інші загадкові смерті, читайте тут.

Повідомлялося, що загадкові вбивства ініційовані директором ФСБ Олександром Бортниковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим, після схвалення Путіна.

Читайте також: