Мафіозні війни за оливкову олію: бандити валять дерева кувалдами в гонитві за "зеленим золотом"

Оливкова олія / © Фото з відкритих джерел

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В Італії мафія намагається захопити контроль над світовим ринком оливкової олії. Конкуренти борються за те, що вони називають «зеленим золотом», після того, як його ринкова ціна сягнула 15 євро за літр через скорочення врожаю, спричинене посухою та стрімким зростанням виробничих витрат.

Про це пише Daily Star.

П’ятеро чоловіків у масках змусили водія вантажівки з’їхати з дороги, а потім, погрожуючи пістолетом, забрали його «нафту» вартістю 300 000 євро в Апулії.

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У регіоні, який виробляє 40% оливкової олії в країні, виробники вживають рішучих заходів для захисту своїх оливок на кожному етапі виробництва.

Coldiretti, найбільша італійська організація фермерів, закликає своїх членів використовувати спостереження з гелікоптерів, встановлювати GPS-пристрої на цистерни з оливковою олією і вимагати поліцейського супроводу для переміщення продукції.

Директор організації П’єтро Піччіоні сказав: «Під час збиравння врожаю мародери по всій сільській місцевості здійснюють набіги на оливки, які потрібно охороняти вночі, як діаманти, і супроводжувати під час транспортування до оливкових заводів. Потім олійниці змушені повідомляти поліцію, перш ніж випускати вантажівки з оливковою олією першого відтискання».

Соціолог і експерт із питань мафії Леонардо Пальмізано сказав: «Апулійські мафіозні організації наймають спеціалізованих міжнародних злочинців для здійснення цих нападів. Це відбувається на такому високому рівні, що вони надсилають злодіїв з інших частин Європи, як це робиться з викраденням автомобілів, а потім вони негайно переміщують вкрадену олію на ринок для розливу та розповсюдження. Оливкову олію можна вкрасти і продати за пів ціни. Іноді пограбування навіть замовляють мафіозні структури, які маскуються під легальні компанії».

Злочинні угруповання нападають на оливкові дерева з кувалдами.

Члени банди можуть вкрасти 30 кг оливок з одного дерева за лічені хвилини. Банди натягують сітки під деревами, а їхні спільники б’ють по гілках, щоб зібрати якомога більше оливок, що падають, завдаючи непоправної шкоди.

Нікола Ді Нойя, генеральний директор італійського нафтового консорціуму Uniprol, сказав: «Сільське господарство потребує більшого захисту. Там, де є економічні можливості, є і злочинність. Сільське господарство — така ж галузь, як і будь-яка інша. Злочинці не мають проблем із контрабандою дітей, тварин чи наркотиків. Ми не повинні дивуватися, коли чуємо, що вони полюють на оливкову олію, хоча ми більше звикли бачити напади на броньовані фургони охорони, ніж на вантажівки. Для цих злочинців, які не мають проблем із крадіжками, не має значення, чи це наркотики, чи сир пармезан, чи оливкова олія».

Нагадаємо, уряд виставив на аукціон 100 тонн живих крокодилів. Переможець повинен забрати лот на свій страх і ризик.