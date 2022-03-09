МАГАТЕ відреагувало на знеструмлення Чорнобильської АЕС: чи існує радіаційна небезпека

МАГАТЕ відреагувало на знеструмлення Чорнобильської АЕС: чи існує радіаційна небезпека

Чорнобильська АЕС перебуває під контролем російських окупантів.

Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ не бачить критичного впливу на радіаційну безпеку після знеструмлення всіх об'єктів на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомляють на офіційному Twitter МАГАТЕ.

У повідомленні зазначаться, що українська сторона повідомила МАГАТЕ про втрату електроенергії на Чорнобильській АЕС. Головний директор організації Рафаель Маріано Гроссі повідомив , що такий розвиток подій порушує ключовий принцип безпеки щодо гарантування безперебійного електропостачання. Водночас у МАГАТЕ критичного впливу на радіаційну безпеку.

До слова, про знеструмлення ЧАЕС стало відомо 9 березня. В “Укренерго” повідомили, що знеструмлено також місто Славутич.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що захоплену росіянами Чорнобильську АЕС підключать до резервних дизель-генераторів на 2 доби, на більше немає можливостей. За словами міністра, відключення система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива загрожуватиме витоком радіації.

Що наразі відбувається на станції, точно невідомо. Але показники свідчать, що радіація там перевищена в сім разів, йшлося у повідомленні Державного агентства України з управління зоною відчуження 7 березня.

ТСН.ua

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