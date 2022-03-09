МАГАТЕ відреагувало на знеструмлення Чорнобильської АЕС: чи існує радіаційна небезпека

Чорнобильська АЕС перебуває під контролем російських окупантів.
Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ не бачить критичного впливу на радіаційну безпеку після знеструмлення всіх об'єктів на Чорнобильській атомній електростанції.
Про це повідомляють на офіційному Twitter МАГАТЕ.
У повідомленні зазначаться, що українська сторона повідомила МАГАТЕ про втрату електроенергії на Чорнобильській АЕС. Головний директор організації Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що такий розвиток подій порушує ключовий принцип безпеки щодо гарантування безперебійного електропостачання. Водночас у МАГАТЕ критичного впливу на радіаційну безпеку.
До слова, про знеструмлення ЧАЕС стало відомо 9 березня. В “Укренерго” повідомили, що знеструмлено також місто Славутич.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що захоплену росіянами Чорнобильську АЕС підключать до резервних дизель-генераторів на 2 доби, на більше немає можливостей. За словами міністра, відключення система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива загрожуватиме витоком радіації.
Що наразі відбувається на станції, точно невідомо. Але показники свідчать, що радіація там перевищена в сім разів, йшлося у повідомленні Державного агентства України з управління зоною відчуження 7 березня.
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