Магнітні бурі вивели з ладу сільськогосподарське обладнання: фермери припинили посівну

Вихідними Землю накрила магнітна буря, яка вивела з ладу системи GPS, якими оснащені критично важливі для фермерів сільськогосподарське обладнання і трактори. Збої змусили багатьох фермерів у США повністю припинити посівні роботи.

Про це повідомляє 404 Media.

Сотні одиниць сільськогосподарської техніки і тракторів, оснащених системами GPS і RTK, застрягли посеред поля або змінили курс просто під час сівби, скаржилися фермери.

Сучасні трактори і сільськогосподарське обладнання використовують системи RTK для досягнення сантиметрової позиційної точності, зокрема під час посіву, обробки полів, розпилення добрив і гербіцидів тощо.

Ці автоматизовані системи стали критично важливими для сучасного сільського господарства — фермери дедалі частіше використовують їх для посадки культур ідеально прямими лініями з рівномірним інтервалом. Точне землеробство значно підвищило врожайність ферм: як свідчить звіт Міністерства сільського господарства США за 2023 рік, понад 50% кукурудзи, бавовни, рису, сорго, сої та озимої пшениці висаджує і збирає виключно автоматизоване сільськогосподарське обладнання.

Нагадаємо, у сонячній плямі AR3664 у четвер, 9 травня, виник новий потужний спалах класу Х2.2. До цього в ній з'явився спалах класу Х1, а також кілька вивержень класу М. За оцінками вчених, розмір плями становить майже 200 тисяч км, що в 15 разів більше за розмір Землі.

Такі сильні спалахи, які являють собою викиди випромінювання та енергії через зміни в магнітному полі Сонця, часто призводять до того, що на Землі відбувається відключення короткохвильового радіозв'язку на Землі. Унаслідок виникнення спалаху класу Х2.2 на деякий час було відключено радіозв'язок у Європі та Африці.

Читайте також: